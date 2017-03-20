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Нейробиологи случайно нашли новую функцию мозжечка

21.03.2017 14:48 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Мозжечок выполняет важную функцию в системе вознаграждения организма, обнаружили нейробиологи из Стэнфордского университета. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature, кратко о них сообщает Газета.ru.

Нейробиологи случайно нашли новую функцию мозжечка

Мозжечок занимает лишь 10% от всего объема мозга, но при этом содержит более половины всех нейронов. Ранее уже было известно, что он отвечает за координацию движений и его работа не контролируется сознанием.

Для того чтобы узнать, как мозжечок контролирует мышцы у мышей, исследователи использовали двухфотонную кальциевую визуализацию, метод, позволяющий наблюдать за работой нейронов в реальном времени.

В эксперименте мыши должны были двигаться, нажимая на рычаг, после чего получали порцию воды с сахаром. Совершенно случайно выяснилось, что когда мыши получали награду, у них в мозжечке активировалась группа нейронов. Когда их лишили сладкой воды, это привело к активации еще одной группы.

Ученые отмечают, что мозжечок не первая область, связанная одновременно и с движением, и с системой вознаграждения. Так, аналогичным свойством обладают базальные ганглии, регулирующие движения и концентрацию внимания.

 
 
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Мозжечок выполняет важную функцию в системе вознаграждения организма, обнаружили нейробиологи из Стэнфордского университета. Результаты исследования были...

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