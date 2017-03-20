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Apple представила ярко-красные iPhone и новые iPad
21.03.2017 15:50 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Apple официально представила iPhone 7 и iPhone 7 Plus в ярко-красной расцветке - в сотрудничестве с Product Red. Кроме того, были анонсированы новые 9,7-дюймовые iPad.
Отметим, что впервые смартфоны Apple выполнены в красном цвете. Красные iPhone 7 и iPhone 7 Plus будут доступны лишь в версиях со 128 и 256 ГБ памяти. В продажу они поступят 24 марта.
Product Red — кампания, целью которой является сбор средств для Глобального фонда борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией. Продукцию с приставкой (RED) в названии выпускали многие мировые компании, например, Nike, Starbucks, Converse, Gap и Armani.
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Apple официально представила iPhone 7 и iPhone 7 Plus в ярко-красной расцветке - в сотрудничестве с Product Red. Кроме того, были анонсированы новые 9,7-дюймовые iPad.
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