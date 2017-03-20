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Северная Корея сняла ролик об уничтожении авианосца США
21.03.2017 16:19 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
В сети появился северокорейский пропагандистский ролик, показывающий «уничтожение» авианосца США,
Женский голос за кадром говорит, что «нож проткнет горло авианосца, а бомбардировщик упадет с неба, сбитый потоком огня».
В клипе для фотомонтажа использовались реальные записи совместных учений вооруженных сил США и Южной Кореи. Маневры под названием Foal Eagle начались в марте 2017 года и продолжаются до сих пор.
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В сети появился северокорейский пропагандистский ролик, показывающий «уничтожение» авианосца США, пишет Daily Mail. В клипе под восторженные интонации диктора армия...
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