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Северная Корея сняла ролик об уничтожении авианосца США

21.03.2017 16:19 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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В сети появился северокорейский пропагандистский ролик, показывающий «уничтожение» авианосца США, пишет Daily Mail. В клипе под восторженные интонации диктора армия Северной Кореи также уничтожает американские бомбардировщики.

Северная Корея сняла ролик об уничтожении авианосца США
Изображение: youtube.com

Женский голос за кадром говорит, что «нож проткнет горло авианосца, а бомбардировщик упадет с неба, сбитый потоком огня».

В клипе для фотомонтажа использовались реальные записи совместных учений вооруженных сил США и Южной Кореи. Маневры под названием Foal Eagle начались в марте 2017 года и продолжаются до сих пор.

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Северокорейский лидер Ким Чен Ын уже грозил превратить США «в пепел» ударом ядерной бомбы, а также не так давно объявил об испытании высокомощного ракетного двигателя.

Северная Корея сняла ролик об уничтожении авианосца США
Изображение: youtube.com

Не так давно северокорейцы провели массовый пуск баллистических ракет, назвав его отработкой «удара по базам империалистских агрессивных сил США в Японии». Три из четырех запущенных 6 марта ракет достигли исключительной экономической зоны Японии.

 
 
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В сети появился северокорейский пропагандистский ролик, показывающий «уничтожение» авианосца США, пишет Daily Mail. В клипе под восторженные интонации диктора армия...

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