Компания Google объявила о выходе новой версии Android с индексом «О». Пока, правда, это лишь тестовая версия для для разработчиков — Developer Preview. Одно из нововведений Android O — поддержка функции «картинки в картинке».





Обновление позволит пользователям смотреть видео в углу экрана во время работы другого приложения. Эта опция схожа с мультиоконностью, которую уже использует Samsung в своих смартфонах, однако имеет более продвинутые возможности — например, изменения соотношения сторон видео, поддержку кнопок паузы/воспроизведения.

В Android O появится возможность точнее управлять оповещениями от приложений и расширить их возможности. К примеру, разработчики смогут делить их на категории и даже выбирать цвет подложки для текста сообщения, а пользователи — решать, какие сообщения они хотят получать, а также «откладывать» пришедшее сообщение, чтобы оно появилось на экране вновь через какое-то время.





Кроме того, в Android O появится опция для выбора приложения, в котором хранятся пользовательские персональные данные, чтобы автоматически вставлять личную информацию при регистрации на сайтах и в других подобных случаях.

Из новшеств также можно выделить адаптивные иконки с поддержкой различных визуальных эффектов (могут отображаться по-разному в зависимости от устройства) и поддержку Wi-Fi Aware (возможность обмена информации между устройствами по Wi-Fi, без выхода в интернет).

Получить обновление до Android O «по воздуху» нельзя (это всё-таки версия для разработчиков). Образы системы могут скачать себе владельцы Nexus 5X, Nexus 6P, Nexus Player, Pixel, Pixel XL и Pixel C. Полное имя системы будет названо позже, а все новшества Google должна представить на конференции I/O в мае 2017 года. Тогда же можно ждать публичную бету системы для всех желающих.