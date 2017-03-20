|
Google выпустила Android O: что нового в операционной системе
21.03.2017 21:28 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Компания Google
Обновление позволит пользователям смотреть видео в углу экрана во время работы другого приложения. Эта опция схожа с мультиоконностью, которую уже использует Samsung в своих смартфонах, однако имеет более продвинутые возможности — например, изменения соотношения сторон видео, поддержку кнопок паузы/воспроизведения.
В Android O появится возможность точнее управлять оповещениями от приложений и расширить их возможности. К примеру, разработчики смогут делить их на категории и даже выбирать цвет подложки для текста сообщения, а пользователи — решать, какие сообщения они хотят получать, а также «откладывать» пришедшее сообщение, чтобы оно появилось на экране вновь через какое-то время.
Кроме того, в Android O появится опция для выбора приложения, в котором хранятся пользовательские персональные данные, чтобы автоматически вставлять личную информацию при регистрации на сайтах и в других подобных случаях.
Из новшеств также можно выделить адаптивные иконки с поддержкой различных визуальных эффектов (могут отображаться по-разному в зависимости от устройства) и поддержку Wi-Fi Aware (возможность обмена информации между устройствами по Wi-Fi, без выхода в интернет).
Получить обновление до Android O «по воздуху» нельзя (это всё-таки версия для разработчиков). Образы системы
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания Google объявила о выходе новой версии Android с индексом «О». Пока, правда, это лишь тестовая версия для для разработчиков — Developer Preview. Одно из нововведений...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)
Комментарии