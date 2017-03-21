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Ученые выяснили, как открытое на ночь окно спасает от диабета и ожирения
22.03.2017 09:41 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Проветривание помещений помогает избежать таких заболеваний, как диабет II типа и ожирение, сообщает The Telegraph со ссылкой на эндокринолога Оксфордского университета Эшли Гроссман. Об этом
Такой вывод Гроссман сделал на основании исследований о влиянии глобального потепления на здоровье человека, опубликованных голландскими учеными в журнале BMJ Open Diabetes Research & Care.
В работе сообщается, что повышение средней температуры на один градус Цельсия может ежегодно вызывать тысячи новых случаев заболевания диабетом. Это объясняется тем, что в жару организм человека перестает тратить калории на поддержание тепла, в результате чего повышается чувствительность к инсулину и увеличивается вес.
Поэтому, по словам эндокринолога, даже ненадолго оставив открытым на ночь окно, можно значительно снизить риск заболеваний.
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Проветривание помещений помогает избежать таких заболеваний, как диабет II типа и ожирение, сообщает The Telegraph со ссылкой на эндокринолога Оксфордского...
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