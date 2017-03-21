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Российские военные очистили упавшие истребители "Адмирала Кузнецова" от секретных модулей

22.03.2017 11:34 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Уникальную операцию на месте падения истребителей с тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» провели российские военные, пишут «Известия». Беспилотные глубоководные аппараты с океанографического исследовательского судна «Янтарь» обследовали затонувшие палубные истребители Су-33 и МиГ-29КР.

Российские военные очистили упавшие истребители "Адмирала Кузнецова" от секретных модулей
Океанографическое судно. Фото: sdelanounas.ru

Напомним, что МиГ-29КР был потерян 13 ноября 2016 года, а Су-33 сорвался и упал с палубы авианесущего крейсера 5 декабря.

Глубоководные аппараты смогли снять с летательных аппаратов часть бортового оборудования. Что именно интересовало российских военных, изданию неизвестно. Возможно, это было секретное оборудование, оставшееся на самолетах. Самую большую ценность представляла система распознавания «свой-чужой», а также пилотажные и оружейные системы.

Ранее СМИ, опираясь на собственный источник в Минобороны России, сообщили, что подъем техники со дна был признан нецелесообразным. Дело в том, что глубина, на которой лежат истребители, потребует привлечения к работам специальных глубоководных аппаратов и судов для поисковых операций, что чревато значительными затратами. Похоже, что военные все-таки сочли затраты оправданными.

«Янтарь» — это головное судно проекта 22 010 «Крюйс». Оно было передано российскому Военно-морскому флоту в мае 2015 года. Кроме подводных беспилотников, на корабле могут базироваться глубоководные обитаемые батискафы «Русь», «Консул» и «Мир».

Судно оснащено передовым оборудованием и уникальной силовой установкой, дающей «Янтарю» уникальную маневренность. Специальные винторулевые колонки, питающиеся от электродвигателя, удерживают корабль в заданной точке, не давая ему сместиться даже на несколько метров.

 
 
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Уникальную операцию на месте падения истребителей с тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» провели российские военные, пишут «Известия»....

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