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Российские военные очистили упавшие истребители "Адмирала Кузнецова" от секретных модулей
22.03.2017 11:34 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Уникальную операцию на месте падения истребителей с тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» провели российские военные,
Напомним, что МиГ-29КР был потерян 13 ноября 2016 года, а Су-33 сорвался и упал с палубы авианесущего крейсера 5 декабря.
Глубоководные аппараты смогли снять с летательных аппаратов часть бортового оборудования. Что именно интересовало российских военных, изданию неизвестно. Возможно, это было секретное оборудование, оставшееся на самолетах. Самую большую ценность представляла система распознавания «свой-чужой», а также пилотажные и оружейные системы.
Ранее СМИ, опираясь на собственный источник в Минобороны России,
«Янтарь» — это головное судно проекта 22 010 «Крюйс». Оно было передано российскому Военно-морскому флоту в мае 2015 года. Кроме подводных беспилотников, на корабле могут базироваться глубоководные обитаемые батискафы «Русь», «Консул» и «Мир».
Судно оснащено передовым оборудованием и уникальной силовой установкой, дающей «Янтарю» уникальную маневренность. Специальные винторулевые колонки, питающиеся от электродвигателя, удерживают корабль в заданной точке, не давая ему сместиться даже на несколько метров.
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Уникальную операцию на месте падения истребителей с тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» провели российские военные, пишут «Известия»....
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