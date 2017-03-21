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Приложение белорусов попало в мировой топ Google Play по количеству загрузок
22.03.2017 13:03 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Приложение компании Gismart «
В компании рассказали, что «Пианино» — это приложение, которое изначально было простым симулятором инструмента. Позже туда решили добавить игровую функциональность, что привело к скачку загрузок.
На резкий рост обратили внимание в Google Play и «зафичерили» приложение (добавили его в список рекомендованных). В итоге белорусская программа смогла получить высокую строчку в мировом рейтинге.
В Gismart занимаются созданием музыкальных приложений и игр. Среди популярных симуляторов музыкальных инструментов компании — гитара, пианино, барабаны и ксилофон. Около полугода назад компания рассказала о своих планах двигаться в игровую нишу и сегодня готовит к релизу новые музыкальные игры.
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Приложение компании Gismart «Реальное пианино», разрабатываемое в Беларуси, попало в топ самых скачиваемых игр в магазине Google Play за февраль. В рейтинге,...
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