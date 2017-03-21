Брестчанин Дмитрий Протасевич не играет в популярные виртуальные «танки», а предпочитает строить их самостоятельно. Вот уже на протяжении трех лет в своем гараже вместе с братом они строят бронированную машину десанта (БМД-4). С какими трудностями столкнулись братья и какой бюджет необходим для постройки такой машины, узнал 42.TUT.BY.



Дмитрий за работой над БМД

В десантники с «минус 3» на оба глаза

— Знаете, в армии хотел служить с детства, — рассказывает Дмитрий. — Военный — для меня самая мужская профессия. Я действительно хотел служить, причем не где-нибудь, а в десанте. Но было серьезное препятствие — у меня зрение «минус 3», а с таким в ВДВ путь заказан. Пришлось выучить табличку, которую нужно читать у окулиста, чтобы пройти медкомиссию.

За 1,5 года службы в должности стрелка-гранатометчика Дмитрий не испытывал особых трудностей. Служил он в в 38-й гвардейской Венской Краснознаменной десантно-штурмовой бригаде. Но с таким зрением оставаться по контракту было нельзя.

— Мой отец занимается спортивным боксом, конечно же, тренировал и меня. По утрам до сих пор бегаю по 10 километров. Поэтому все нагрузки, которые были в ДШБ, для меня как бы и не были нагрузками. Жалею, конечно, что не смог остаться служить.

Сначала хотел строить хаммер

После службы Дмитрий увлекся страйкболом — он играет уже 10 лет. За это время успел сформироваться костяк из 16 энтузиастов. Игроки разделены на две фракции: блок НАТО и Восточный альянс — «темные» и «светлые».









— Чтобы сделать игры более интересными и максимально приближенными к реальности, используем технику, например, БТР-40. Только это дорого.

Финансовый фактор стал одним из решающих. Сначала Дмитрий планировал построить хаммер — сделать его гораздо проще, да и затраты грозили быть небольшими. Но потом решили делать БМД (боевую машину десанта). Всё-таки сам служил в десанте, да и у «восточных» хаммер мог быть только трофейным.

— Опыт реставрации у нас с братом к этому времени уже был: одно время мы занимались грузоперевозоками. Мы купили УАЗик 469-й 1970-го года выпуска в нерабочем состоянии. Полностью переварили, перебрали мотор, коробку, многое заменили. Под конец из «родного» в этой машине остались только номера.

Три года и почти 4000 долларов

Когда парни взялись за постройку БМД, многому пришлось учиться. Все-таки техника была гусеничной, а до этого у братьев в руках побывали только колесные машины. Что-то бралось на форумах, советами помогал отец, который еще по армии был знаком с такой техникой.





— Конечно, проще было купить подержанную. Но таких денег у нас не было, поэтому решили строить с нуля. У соседей с этим гораздо проще, например, страйкбольная мастерская «Комбат» построила танк М1 Абрамс на базе бронированного тягача МТ-ЛБ специально для игры «Битва за Манхэттен», стоило все это не один десяток тысяч долларов. А у нас был только энтузиазм, подаренный нерабочий двигатель от 21-й «Волги» (за то, что мы помогли владельцу разделать ее на металл) и коробка от УАЗ-469.



Тот самый М11 Абрамс. Фото: Wizkaz

Корпус БМД решили изготовить из тонкого металла толщиной в 1 миллиметр — по экономическим соображениям, да и варить его легче. Для усиления корпуса братья сделали несколько ребер жесткости. С гусеницами было сложнее, купить от БМП-2 было можно, но они не подходили по размеру, у БМД — уже. Поэтому пришлось делать самим.









— Железо толщиной в 2 миллиметра у машины только спереди и сзади, это сделали для перестраховки. Как показала практика, даже миллимитровое — не гнется под весом человека в полной экипировке. Собирали нашу БМД, считай, с бору по сосенке. Например, опорные катки решили делать из автомобильных дисков, которые обрезали и наверх наваривали резину.





— Для этого пригодились нерабочие 14-е «катки» от Renault, спасибо неравнодушным людям на СТО, отдавшим их просто так. Прицелы и смотровые триплексы у нас стоят оригинальные, мы их нашли на «барахолке» в интернете. А вот вместо штурвала, как на БМД, пришлось приспособить рычаги, это упростило конструкцию.

Всего за три года энтузиасты вложили около 4000 тысяч долларов.

Жена обещала развестись

— Когда мы только начали строить БМД, я еще жил с женой в общежитии. Тренировки, работа, меня и так почти не было дома, а тут стал по вечерам пропадать где-то. До последнего стойко держался под распросами, пока жена случайно не зашла на форум, где описывалась история постройки БМД.





Когда я пришел домой, услышал «только танка нам в семье на хватало!» Как только она меня ни отговаривала, даже на развод грозилась подать, причем ежемесячно.





Со временем Дмитрию удалось найти общий язык со своей второй половинкой. А работы над машиной тем временем не прекращались. Старый двигатель от «Волги» был «откапитален», его соединили с коробкой от УАЗа 469, запаса прочности которой вполне хватает для передвижения тяжелой машины. По расчетам Дмитрия, скорость двухтонной небоевой машины составит чуть более 20 км/ч.





— Башню уже сварили, получилось почти как в оригинале. Сейчас колдуем над вооружением, будет как в настоящей — пушка и пулемет. Главный калибр будет стрелять меловыми снарядами TAG. Пулемет — обычными страйкбольными шарами, которых в боекомплекте будет 4000 штук. Будут на борту и средства связи — рации Motorola и Baofeng UV-5R, их дальности в 5−10 км вполне хватит.





БМД брестчан почти готова. Через пару месяцев ее ждут ходовые испытания, потом работа над ошибками и, возможно, поездки на страйкбольные фестивали. Кто сказал, что мечту нельзя сделать своими руками?