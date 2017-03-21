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Процессинговый центр: платежные карты могут не работать ночью 25 марта
22.03.2017 15:54 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 мар – Sputnik. Держатели банковских карт в Беларуси могут столкнуться с проблемами в их обслуживании ночью 25 марта, сообщили Sputnik в среду в ОАО "Банковский процессинговый центр".
По информации организации, перерывы в проведении платежей вероятны в период с 02:00 до 05:00.
"В данный период времени будут проводиться технологические работы на одном из модулей аппаратно-программного комплекса ОАО", – сказали в центре.
Там также сообщили, что держатели карт, возможно, не смогут провести платежи в банкоматах и инфокиосках, а также организациях торговли и сервиса.
В Банковском процессинговом центре принесли гражданам извинения за доставленные неудобства.
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Расплатиться нельзя будет в магазинах и объектах сервиса, а также снять деньги в банкоматах.
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