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Процессинговый центр: платежные карты могут не работать ночью 25 марта

22.03.2017 15:54 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 мар – Sputnik. Держатели банковских карт в Беларуси могут столкнуться с проблемами в их обслуживании ночью 25 марта, сообщили Sputnik в среду в ОАО "Банковский процессинговый центр".

Процессинговый центр: платежные карты могут не работать ночью 25 марта
© Sputnik/
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По информации организации, перерывы в проведении платежей вероятны в период с 02:00 до 05:00.

"В данный период времени будут проводиться технологические работы на одном из модулей аппаратно-программного комплекса ОАО", – сказали в центре. 

Там также сообщили, что держатели карт, возможно, не смогут провести платежи в банкоматах и инфокиосках, а также организациях торговли и сервиса.

В Банковском процессинговом центре принесли гражданам извинения за доставленные неудобства.

 
Теги: Минск
 
 
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