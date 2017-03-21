МИНСК, 22 мар – Sputnik. Держатели банковских карт в Беларуси могут столкнуться с проблемами в их обслуживании ночью 25 марта, сообщили Sputnik в среду в ОАО "Банковский процессинговый центр".

По информации организации, перерывы в проведении платежей вероятны в период с 02:00 до 05:00.

"В данный период времени будут проводиться технологические работы на одном из модулей аппаратно-программного комплекса ОАО", – сказали в центре.

Там также сообщили, что держатели карт, возможно, не смогут провести платежи в банкоматах и инфокиосках, а также организациях торговли и сервиса.

В Банковском процессинговом центре принесли гражданам извинения за доставленные неудобства.