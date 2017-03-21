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Анонсирована операционная система Android O
22.03.2017 13:46 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Компания Google официально анонсировала операционную систему Android O, которая пока доступна только разработчикам.
Новая версия получила поддержку режима «картинка-в-картинке», возможность смотреть видео в углу экрана во время работы другого приложения и адаптивные иконки с различными визуальными эффектами, которые призваны сделать значки приложений более информативными и позволяют выбирать тип предпочитаемых уведомлений.
Также разработчики оптимизировали энергопотребление системы. В частности, появилась возможность установки лимитов фоновой активности для приложений.
Еще одним новшеством является функция автозаполнения различных форм в приложениях, благодаря которой можно будет забыть про ручной ввод паролей и прочих данных.
Полноценная презентация системы состоится в мае. Простые пользователи получает ее в третьем квартале 2017 года.
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Компания Google официально анонсировала операционную систему Android O, которая пока доступна только...
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