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Анонсирована операционная система Android O

22.03.2017 13:46 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания Google официально анонсировала операционную систему Android O, которая пока доступна только разработчикам.

Новая версия получила поддержку режима «картинка-в-картинке», возможность смотреть видео в углу экрана во время работы другого приложения и адаптивные иконки с различными визуальными эффектами, которые призваны сделать значки приложений более информативными и позволяют выбирать тип предпочитаемых уведомлений.

Анонсирована операционная система Android O

Также разработчики оптимизировали энергопотребление системы. В частности, появилась возможность установки лимитов фоновой активности для приложений.

Еще одним новшеством является функция автозаполнения различных форм в приложениях, благодаря которой можно будет забыть про ручной ввод паролей и прочих данных.

Полноценная презентация системы состоится в мае. Простые пользователи получает ее в третьем квартале 2017 года.

 
 
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Компания Google официально анонсировала операционную систему Android O, которая пока доступна только...

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