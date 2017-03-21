Компания Google официально анонсировала операционную систему Android O, которая пока доступна только разработчикам.

Новая версия получила поддержку режима «картинка-в-картинке», возможность смотреть видео в углу экрана во время работы другого приложения и адаптивные иконки с различными визуальными эффектами, которые призваны сделать значки приложений более информативными и позволяют выбирать тип предпочитаемых уведомлений.





Также разработчики оптимизировали энергопотребление системы. В частности, появилась возможность установки лимитов фоновой активности для приложений.

Еще одним новшеством является функция автозаполнения различных форм в приложениях, благодаря которой можно будет забыть про ручной ввод паролей и прочих данных.

Полноценная презентация системы состоится в мае. Простые пользователи получает ее в третьем квартале 2017 года.