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«ВКонтакте» разрешила денежные переводы сообществам

22.03.2017 13:31 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Социальная сеть «ВКонтакте» запустила возможность для группового сбора средств на базе сообществ.

Теперь переводить деньги можно не только людям, но и сообществам. Для этого нужно открыть диалог с сообществом, выберать пункт «Деньги» в меню вложений, ввести сумму и комментарий, а затем подтвердить перевод.

Принять перевод могут администраторы и редакторы сообщества. История переводов доступна в управлении сообществом.

Сумма одного перевода — от 100 до 75 000 рублей. Лимиты по одной карте — 150 000 рублей в сутки и 600 000 рублей в месяц раздельно на отправку и на получение.

«ВКонтакте» разрешила денежные переводы сообществам

При отправке переводов с карт Mastercard и Maestro комиссия до 31 марта 2017 года не взимается, а при отправке переводов с карт Visa комиссия составит всего 1%, минимум 40 рублей. Отправить перевод можно не только в Россию, но и в 17 других стран.

 
 
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