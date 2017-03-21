Социальная сеть «ВКонтакте» запустила возможность для группового сбора средств на базе сообществ.

Теперь переводить деньги можно не только людям, но и сообществам. Для этого нужно открыть диалог с сообществом, выберать пункт «Деньги» в меню вложений, ввести сумму и комментарий, а затем подтвердить перевод.

Принять перевод могут администраторы и редакторы сообщества. История переводов доступна в управлении сообществом.

Сумма одного перевода — от 100 до 75 000 рублей. Лимиты по одной карте — 150 000 рублей в сутки и 600 000 рублей в месяц раздельно на отправку и на получение.





При отправке переводов с карт Mastercard и Maestro комиссия до 31 марта 2017 года не взимается, а при отправке переводов с карт Visa комиссия составит всего 1%, минимум 40 рублей. Отправить перевод можно не только в Россию, но и в 17 других стран.