Оператор МТС информирует своих абонентов об изменении тарифов на ряд оказываемых услуг с 1 апреля 2017 года.

Изменение тарифов обусловлено ростом дополнительных затрат компании на развитие сетевой инфраструктуры сотовой связи, внедрение новых технологий, повышение качества оказываемых услуг, и составит не более 9% в сторону увеличения к уровню текущих тарифов на услуги МТС.

При этом не изменится стоимость внутрисетевых звонков на тарифах «МТС Смарт» и «МТС Смарт+», стоимость услуг на тарифе «МТС СМАРТ Безлимитище», размер акционной абонентской платы для новых абонентов на всей линейке тарифов «МТС СМАРТ».

Изменение стоимости тарифов на услуги МТС осуществляется в пределах, установленных регулятором в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

С новыми тарифами для физических и юридических лиц, а также с тарифами в роуминге можно ознакомиться на официальном сайте компании МТС или позвонив в Контактный центр по телефонам: (017) 237-98-98 и МТС 0890.