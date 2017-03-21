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МТС повышает цены на 9% с 1 апреля
22.03.2017 13:19 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Оператор МТС информирует своих абонентов об изменении тарифов на ряд оказываемых услуг с 1 апреля 2017 года.
Изменение тарифов обусловлено ростом дополнительных затрат компании на развитие сетевой инфраструктуры сотовой связи, внедрение новых технологий, повышение качества оказываемых услуг, и составит не более 9% в сторону увеличения к уровню текущих тарифов на услуги МТС.
При этом не изменится стоимость внутрисетевых звонков на тарифах «МТС Смарт» и «МТС Смарт+», стоимость услуг на тарифе «МТС СМАРТ Безлимитище», размер акционной абонентской платы для новых абонентов на всей линейке тарифов «МТС СМАРТ».
Изменение стоимости тарифов на услуги МТС осуществляется в пределах, установленных регулятором в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
С новыми тарифами для
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Оператор МТС информирует своих абонентов об изменении тарифов на ряд оказываемых...
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