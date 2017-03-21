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Apple представила новый iPad

22.03.2017 14:49 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания Apple анонсировала новый планшет. Он называется iPad (без каких-либо приставок) и призван заменить iPad Air 2. Новинка получила более быстрый процессор и чуть более яркий экран. Других существенных отличий по сравнению с предшественником нет.

Новый iPad имеет 9,7-дюймовый экран с разрешением 2048 x 1536 пикселей и процессор Apple A9. Объем встроенной памяти составляет 32/128 ГБ. Также гаджет оснащен 8-мегапиксельной тыльной камерой и 1,2-мегапиксельной дополнительной. Сканер отпечатков встроен в кнопку Home. Время автономной работы планшета достигает 10 часов. Толщина увеличилась с 6,1 до 7,5 мм, масса – с 450 до 469 граммов.

Apple представила новый iPad

Стоимость планшета iPad с 32 ГБ памяти без сотовой связи составляет 25 тысяч рублей. Версия со 128 ГБ и поддержкой LTE стоит 42 тысячи рублей. Прием предварительных заказов стартует 24 марта.

Также компания сняла с продажи все версии планшетов iPad mini, кроме модели четвертого поколения со 128 ГБ памяти, стоимость которой начинается от 30 тысяч рублей.

 
 
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Компания Apple анонсировала новый планшет. Он называется iPad (без каких-либо приставок) и призван...

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