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Журналисты узнали о проблемах разработки Mass Effect: Andromeda

22.03.2017 15:26 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Журналисты узнали подробности о том, почему ролевая игра Mass Effect: Andromeda оказалась совсем не такой, какой ее ожидали.

Во-первых, одним из ведущих аниматоров Mass Effect: Andromeda была 24-летняя неопытная девушка, которая до этого работала визажистом и посвятила немалую часть своей творческой жизни косплею, сообщает InGame.

Во-вторых, отношения между подразделениями Bioware Edmonton и BioWare Montreal были напряженными из-за неоднозначных решений их руководителей. При этом разработчики, которые не разделяли взгляды выше стоящих сотрудников или задавали лишние вопросы, оказались в плохом положении и были лишены многих льгот. Из-за этого проект покинуло более 13 ведущих авторов оригинальной трилогии.

Журналисты узнали о проблемах разработки Mass Effect: Andromeda

Mass Effect: Andromeda вышла на РС, PlayStation 4 и Xbox One. Средняя оценка игры составляет 75 баллов.

 
 
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Журналисты узнали подробности о том, почему ролевая игра Mass Effect: Andromeda оказалась совсем не такой,...

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