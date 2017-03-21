Журналисты узнали подробности о том, почему ролевая игра Mass Effect: Andromeda оказалась совсем не такой, какой ее ожидали.

Во-первых, одним из ведущих аниматоров Mass Effect: Andromeda была 24-летняя неопытная девушка, которая до этого работала визажистом и посвятила немалую часть своей творческой жизни косплею, сообщает InGame .

Во-вторых, отношения между подразделениями Bioware Edmonton и BioWare Montreal были напряженными из-за неоднозначных решений их руководителей. При этом разработчики, которые не разделяли взгляды выше стоящих сотрудников или задавали лишние вопросы, оказались в плохом положении и были лишены многих льгот. Из-за этого проект покинуло более 13 ведущих авторов оригинальной трилогии.





Mass Effect: Andromeda вышла на РС, PlayStation 4 и Xbox One. Средняя оценка игры составляет 75 баллов.