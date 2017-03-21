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Cyberpunk 2077 выйдет в июне 2019 года

22.03.2017 15:23 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Новая игра студия CD Projekt Red, подарившей миру превосходный The Witcher 3: Wild Hunt, выйдет в июне 2019 года. Речь идет о научно-фантастической ролевой игре Cyberpunk 2077. Информация об этом появилась на форуме NeoGAF, сообщает InGame.

Игра создается на движке RedEngine 4 (The Witcher 3 вышел на третьей версии). Разработчики обещают кинематографичность, больше города, совершенную анимацию и бесшовный мультиплеер. Часть средств на создание игры выделило польское правительство.

Cyberpunk 2077 выйдет в июне 2019 года

Cyberpunk 2077 был анонсирован еще в мае 2012 года. Разработчики называют свое детище истинной ролевой игрой со всеми ее особенностями. Однако ничего конкретного о ней до сих пор неизвестно.

 
 
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Новая игра студия CD Projekt Red, подарившей миру превосходный The Witcher 3: Wild Hunt, выйдет в июне 2019 года. Речь...

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