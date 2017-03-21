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Стоимость док-станции для Galaxy S8 составит 150 евро

22.03.2017 15:05 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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В сети появились рендеры док-станции для смартфона Samsung Galaxy S8, которая позволит подключить к устройству монитор, мышь и клавиатуру.

Аксессуар получил название DeX Station. Он располагает двумя портами USB-A, одним USB Type-C, сетевым портом Ethernet и видеовыходом HDMI. Еще он имеет собственную систему охлаждения и совместим с 4K-мониторами. Стоимость гаджета составляет 150 евро.

Ранее схожее устройство выпустила компания Microsoft, но оно совместимо лишь с некоторыми смартфонами Lumia, спрос на которые минимален.

Стоимость док-станции для Galaxy S8 составит 150 евро

Презентация смартфона Samsung Galaxy S8 состоится 29 марта. В продажу гаджет поступит в конце апреля. Стоимость младшей версии, по слухам, составит 800 евро. Компания готовит к отгрузке 12,5 миллионов аппаратов, чтобы удовлетворить высокий спрос на новинку.

Напомним, что Samsung Galaxy S8 выйдет в 5,8- и 6,2-дюймовой модификациях.

 
 
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