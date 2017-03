За соотношение цены, качества и характеристик гаджеты Meizu пользуются высоким спросом у наших соотечественников. Посмотрим, насколько хорош топовый на данный момент смартфон компании — Pro 6 Plus и чем он лучше предыдущего флагмана — Pro 6.





Узнаваемый дизайн

Внешне Meizu Pro 6 Plus полностью повторяет дизайн более миниатюрного Pro 6. Разница между ними заключается лишь в габаритах корпуса. За счет большого 5,7-дюймового дисплея (о нем немного позже) Plus-версия вышла более длинной и широкой, но «лопатой» ее точно не назовешь.





Единственный конструктивный недостаток Pro 6 Plus — скользкая задняя панель, которая выполнена из гладкого отполированного алюминия и немного закруглена по бокам. Из-за этого смартфон постоянно норовит выпасть из ладони.





С лицевой стороны внимание на себя обращает только физическая кнопка «Домой» со встроенным сканером отпечатков пальцев. К качеству работы сенсора претензий нет — палец владельца всегда распознается правильно, а срабатывание происходит практически мгновенно.

К тому же сканер находится в «правильном» месте под экраном. При таком расположении для разблокировки смартфон не обязательно брать в руку.





В клавишу «Home» также установлен датчик сердцебиения, но на последней версии международной прошивки (Flyme 5.2.7.0G), установленной на нашем аппарате, он не работает. По заверению производителя, эта функция станет доступна с релизом Flyme 6.

Слота под карты памяти microSD в Meizu Pro 6 Plus нет, лоток для двух nano-SIM-карт не гибридный, таким образом, придется довольствоваться имеющимся объемом хранилища (64 или 128 ГБ).

Для зарядки и синхронизации используется порт USB-C на нижней грани смартфона. Там же расположен и 3,5-мм разъем для наушников.





Отличный экран

За счет высокого разрешения 5,7-дюймового дисплея — 2560 на 1440 точек (515 ppi) — все элементы отлично различимы, отдельных пикселей не видно даже при ближайшем рассмотрении.

Сама матрица построена по технологии Super AMOLED. К ее плюсам отнесем низкое энергопотребление, глубокий черный цвет, широкие углы обзора и высокий уровень контрастности. Максимальный уровень яркости нареканий также не вызывает — информация на экране остается хорошо видна даже под прямыми солнечными лучами.





К недостаткам дисплея относится изначально «кислотная» цветопередача (в настройках экран можно отрегулировать на более холодные или теплые оттенки) и небольшая инверсия белого цвета. Под большим наклоном картинка «зеленит».

Еще одной «фишкой» Meizu Pro 6 Plus стал режим Screen off display, аналог Always On Display на смартфонах компании Samsung. При его активации на экран устройства всегда выводится текущее время, дата и уровень заряда батареи.





Присутствует и уже знакомая по Meizu Pro 6 функция 3D Press, распознающая силу нажатия на дисплей. Но из-за практически нулевой поддержки сторонними разработчиками работает она лишь в ограниченном количестве встроенных программ. Назвать ее наличие весомым преимуществом нельзя.

Звук премиум-класса

По качеству звучания в наушниках Meizu Pro 6 Plus — один из лучших смартфонов на рынке.





Благодаря отдельному Hi-Fi аудиочипу (ESS ES9018K2M) звук на Pro 6 Plus в сравнении с аппаратами других производителей ощущается более насыщенным, детализированным и басовитым. Максимальный уровень громкости также не подкачал.

Но это, если использовать наушники. Мультимедийный жн динамик ничем особенным не отличается. Звонок на улице вы вряд ли пропустите, однако большего от него ожидать не стоит.

Процессор, как в Samsung Galaxy S7

Существует две версии Meizu Pro 6 Plus. Обе работают на процессоре компании Samsung — Exynos 8890 (как в Galaxy S7/S7 Edge), но на разных частотах. Младшая модификация довольствуется чипом на 2 ГГц (пониженная частота), старшая — на 2,3 ГГц (стандартная частота).

Разница также есть в используемых видеоускорителях и объеме встроенной памяти. В стандартной версии устройства это Mali-T880 с 10 графическими ядрами вкупе с 64 ГБ памяти, в топовой модели — тот же Mali-T880, но уже с 12 ядрами и 128 ГБ внутреннего хранилища.

Более подробные технические характеристики тестируемого смартфона смотрите в таблице ниже.





У нас на тесте побывала версия смартфона с пониженной частотой процессора. При повседневном использовании это практически не влияет на быстродействие устройства — приложения запускаются быстро, лагов и подвисаний нет.





В синтетическом тесте производительности AnTuTu аппарат набирает порядка 112 000 баллов. Meizu Pro 6 в этом же тесте выдает около 100 000 очков, разницы в скорости работы между ними не ощущается.

В «тяжелой» игре WOT Blitz на максимальных настройках графики уровень fps на Pro 6 Plus держится в районе 40−50 кадров в секунду с просадками до 30 кадров в сценах с большим количеством визуальных эффектов. Играть вполне комфортно.





Добавим, что проблем с чрезмерным нагревом у смартфона нет. Во время больших нагрузок (в тех же 3D-играх) корпус хоть и греется, но не доставляет неудобств.

Классные камеры

В Meizu Pro 6 Plus установлен новый 12-мегапиксельный фотомодуль компании Sony — IMX386, который дополняется фазовым автофокусом и системой оптической стабилизации. Все это позволяет делать очень качественные снимки.

Днем фотографии отличаются практически идеальным балансом белого, правильной цветопередачей и отличной детализацией мелких объектов в кадре. При недостатке света в ночное время суток снимки выходят более мыльными и шумными, но цвета остаются натуральными.









































По сравнению с младшим Pro 6 в плане качества съемки Pro 6 Plus сделал большой шаг вперед, но до уровня эталонной камеры Samsung Galaxy S7 все же немного не дотягивает.

Фронтальная 5-мегапиксельная камера ничем особенным не выделяется. Крепкий «середнячок» без особых нареканий. Пример снимка:





До полутора дней активного использования

В смартфоне установлен аккумулятор емкостью 3400 мАч. Под высокой нагрузкой (с синхронизацией нескольких мессенджеров и соцсетей, постоянно включенным мобильным интернетом, двумя часами музыки через стриминговый сервис и получасом разговоров и игр) Meizu Pro 6 Plus проработал полтора дня.

Для мощного устройства с большой диагональю экрана результат весьма достойный. Наши наблюдения подтверждает и синтетический тест автономности AnTuTu Tester.





В нем гаджет набрал почти 10 000 очков (для сравнения, Meizu Pro 6 набирает около 7000 баллов и на одном заряде «живет» максимум один день).

Есть и технология ускоренной зарядки. От 0 до 100% при помощи комплектного адаптера питания смартфон заряжается примерно за один час и двадцать минут.

В итоге

Meizu Pro 6 Plus получился очень сбалансированным аппаратом.





К его главным плюсам отнесем мощное «железо», отличный экран, качественный звук в наушниках, высокое время автономной работы и основную камеру, способную по качеству снимков посоперничать с флагманскими смартфонами других производителей.

К минусам — не самый эргономичный корпус (устройство очень широкое и скользкое) и отсутствие возможности расширить встроенную память через карты microSD. Впрочем, последний минус компенсируется большим объемом памяти.

В Беларуси Meizu Pro 6 Plus стоит около 1100 рублей и это самый большой его недостаток. Ведь не все смогут отдать за смартфон нетопового китайского бренда такую сумму.

Даже за меньшие деньги у нас сейчас можно купить не менее достойные флагманские планшетофоны А-брендов — например, Samsung Galaxy S7 edge, в актив которого, помимо топовых характеристик, входит защита от воды и пыли, или Huawei Mate 9 с двойной камерой от Leica.