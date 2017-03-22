Заместитель начальника штаба сухопутных войск ВС США генерал-лейтенант Джон Мюррей заявил, что американские танки M1 Abrams больше не являются лучшими в своем классе, пишет Washington Examiner.



M1А2 Abrams. Фото: Staff Sgt. Corinna Baltos

Выступая на слушаниях в сенатском комитете по делам вооруженных сил, генерал-лейтенант заявил: «Я бы не сказал, что сейчас мы располагаем танком мирового класса, как это было на протяжении многих, многих лет». Но при этом добавил: «Думаю, M1 Abrams все еще являются одними из лучших в своем классе в плане боевых систем. Так что паритет есть».

При этом Джон Мюррей отметил, что аналогичные M1 Abrams машины есть у Израиля, Великобритании и России. Он заметил, что Т-90 весьма близок к американскому танку. Кроме того, у русских есть Т-14 «Армата», но эта боевая машина пока не принята на вооружение.



Т-90МС. Фото: sdelanounas.ru

Генерал-лейтенант подчеркнул, что предел модернизации M1 Abrams уже достигнут и пришло время думать о новом танке. Мюррей считает, что необходима более легкая машина с прорывными системами защиты. Строить тяжелый 75-тонный танк, по его мнению, будет ошибкой.