﻿ Картинка дня: "самое раздражающее видео в истории интернета". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Картинка дня: "самое раздражающее видео в истории интернета"

23.03.2017 09:33 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Пользователи Сети обнаружили самое раздражающее видео в истории интернета. Ролик был опубликован в Twitter-аккаунте MyNig, передает Lenta.ru.

Картинка дня: "самое раздражающее видео в истории интернета"
Изображение: Palabra Mijo / twitter.com

Автор намеренно криво нарезает помидор и торт, кусок которого падает с лопатки, пытается оторвать кусок скотча, провести ровные линии с помощью линейки, тасовать карты и нарисовать ровный круг, но у него ничего не получается.

Видео за один день набрало более двух тысяч лайков и двух тысяч репостов. «Мне пришлось выпить лекарство после просмотра», — пожаловался один из зрителей.

Пользователи Twitter назвали ролик самым раздражающим видео в истории интернета. «Оно одновременно заставляет меня смеяться и раздражаться», — заметил юзер с ником Normc64.

Читайте также:

Схватка Буша с дождевиком насмешила пользователей соцсетей

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пользователи Сети обнаружили самое раздражающее видео в истории интернета. Ролик был опубликован в Twitter-аккаунте MyNig, передает

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Обзор Meizu Pro 6 Plus: мощь и шикарный звук в металлическом корпусе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика