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Облака, о которых вы не знали: вышел новый атлас ВМО
23.03.2017 17:20 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Всемирная метеорологическая организация (ВМО) объявила о признании 12 новых типов облаков. Все они собраны в последнем издании Международного атласа облаков, который является самым авторитетным в мире справочником по классификации форм облаков,
Это первое обновление атласа с 1987 года, и некоторые из новых облачных характеристик были предметом многолетних согласований.
Среди новых облаков — volutus, или «рулонное облако», которое выглядит как трубка, вращающаяся вдоль своей горизонтальной оси, а также облака asperitas, что в переводе с латинского означает «шероховатый», «неровный». Они похожи на взволнованную морскую поверхность, только при взгляде снизу, из глубины.
Общество любителей облаков (Cloud Appreciation Society), куда входят более 40 тысяч энтузиастов из 110 стран, с 2006 года выступало за признание asperitas новым типом облаков.
Гэвин Претор-Пинней, основатель общества, говорит, что эти облака впервые привлекли внимание его группы более 10 лет назад, когда были замечены в небе штата Айова. «Словно вверху было бушующее море, а мы смотрели на него со дна океана», — вспоминает он.
По его словам, общество помогало документировать формирование asperitas, используя мобильное приложение, которое позволяет делать снимки облаков и угадывать, какой тип представлен на фото. Затем эксперты сверяют их с официальной классификацией.
Помимо классификации asperitas, атлас содержит новые имена для облаков, которые уже хорошо известны погодным фанатам, в том числе облака Кельвина-Гельмгольца и дырявые облака (hole-punch cloud). Официально они теперь будут именоваться как fluctus и cavum.
Еще одно интересное облако охотники за торнадо называют «хвост бобра» из-за его формы и расположения во время сильной грозы. Теперь ему присвоено латинское наименование flumen.
Кроме того, новый атлас содержит 5 особых облаков, получивших названия cataractagenitus, flammagenitus, homogenitus и silvagenitus. Эти облака создаются при участии локализованных факторов, таких как большие водопады, тепло от лесных пожаров и инверсионный след высоко летящего самолета.
Составители отмечают, что добавление новых типов облаков никак не повлияет на основные, известные всем со школы. Кучевые, слоистые, перистые и еще 7 останутся в списке под своими именами.
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Всемирная метеорологическая организация (ВМО) объявила о признании 12 новых типов облаков. Все они собраны в последнем издании Международного атласа облаков,...
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