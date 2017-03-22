Всемирная метеорологическая организация (ВМО) объявила о признании 12 новых типов облаков. Все они собраны в последнем издании Международного атласа облаков, который является самым авторитетным в мире справочником по классификации форм облаков, пишет gismeteo.ru.

Это первое обновление атласа с 1987 года, и некоторые из новых облачных характеристик были предметом многолетних согласований.

Среди новых облаков — volutus, или «рулонное облако», которое выглядит как трубка, вращающаяся вдоль своей горизонтальной оси, а также облака asperitas, что в переводе с латинского означает «шероховатый», «неровный». Они похожи на взволнованную морскую поверхность, только при взгляде снизу, из глубины.



Облако типа volutus. Фото: MIROSALV CHICHANOWICZ

Общество любителей облаков (Cloud Appreciation Society), куда входят более 40 тысяч энтузиастов из 110 стран, с 2006 года выступало за признание asperitas новым типом облаков.



Облако типа asperitas. Фото: GARY MCARTHUR

Гэвин Претор-Пинней, основатель общества, говорит, что эти облака впервые привлекли внимание его группы более 10 лет назад, когда были замечены в небе штата Айова. «Словно вверху было бушующее море, а мы смотрели на него со дна океана», — вспоминает он.

По его словам, общество помогало документировать формирование asperitas, используя мобильное приложение, которое позволяет делать снимки облаков и угадывать, какой тип представлен на фото. Затем эксперты сверяют их с официальной классификацией.

Помимо классификации asperitas, атлас содержит новые имена для облаков, которые уже хорошо известны погодным фанатам, в том числе облака Кельвина-Гельмгольца и дырявые облака (hole-punch cloud). Официально они теперь будут именоваться как fluctus и cavum.

Еще одно интересное облако охотники за торнадо называют «хвост бобра» из-за его формы и расположения во время сильной грозы. Теперь ему присвоено латинское наименование flumen.

Кроме того, новый атлас содержит 5 особых облаков, получивших названия cataractagenitus, flammagenitus, homogenitus и silvagenitus. Эти облака создаются при участии локализованных факторов, таких как большие водопады, тепло от лесных пожаров и инверсионный след высоко летящего самолета.



Облако типа flammagenitus. Фото: wmocloudatlas.org

Составители отмечают, что добавление новых типов облаков никак не повлияет на основные, известные всем со школы. Кучевые, слоистые, перистые и еще 7 останутся в списке под своими именами.