Новые флагманские смартфоны Galaxy S8 и Galaxy S8+ получат аккумуляторные батареи емкостью 3000 и 3500 мАч соответственной. Об этом свидетельствует утекшая в Сеть фотография компонентов новинок.

Также появился скриншот, который подтверждает, что обе модели получат экран с разрешением 2960 х 1440 пикселей. Однако при желании его можно будет понизить до 2220 х 1080 или 1480 х 720 пикселей, что позволит повысить время автономной работы.





Galaxy S8 приписывают симметрично изогнутый 5,8-дюймовый экран, Galaxy S8+ – 6,2-дюймовый. Кнопка Home станет виртуальной, а сканер отпечатков разместится на тыльной стороне рядом с камерой. Также новинки получат новую аппаратную кнопку, которая будет отвечать за активацию голосового помощника Bixby.

Презентация новых флагманов Samsung состоится 29 марта. В продажу они поступят 21 апреля. Стоимость младшей модели составит 800 евро, старшей – 900 евро.