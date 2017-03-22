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Рассекречены характеристики смартфона Samsung Galaxy J5 (2017)
23.03.2017 15:10 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Новый бюджетный смартфон Samsung Galaxy J5 (2017) прописался в базе данных тестового пакета GFXBench.
Согласно источнику, новинка получит 4,8-дюймовый экран с разрешением 1280 x 720 пикселей. Не исключено, что бенчмарк в очередной раз ошибся, поскольку прошлогодний Galaxy J5 имеет 5,2-дюймовый экран. В качестве процессора выступит восьмиядерный Exynos 7870 с графикой Mali-T830. Объем оперативной памяти составит 2 ГБ, встроенной – 16 ГБ. Также аппарат порадует двумя 12-мегапиксельными камерами: тыльной и фронтальной. В качестве операционной системы выступит Android 7.0 Nougat.
Официальный анонс смартфона Samsung Galaxy J5 (2017) ожидается в ближайшие месяцы. Стоимость устройства не должна превышать $250-300.
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Новый бюджетный смартфон Samsung Galaxy J5 (2017) прописался в базе данных тестового пакета GFXBench. Согласно...
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