Новый флагманский смартфон Samsung Galaxy S8 можно будет вернуть в магазин без указания причины в течение трех месяцев после покупки и получить полную компенсацию. При этом компания не будет придираться к возникшим в процессе эксплуатации мелким потертостям. Об этом сообщают источники, осведомленные о маркетинговых планах компании.

Данный шаг позволит «отбелить» имидж Samsung после фиаско с Galaxy Note7. Напомним, что данный аппарат продержался в продаже всего два месяца и был снят с производства из-за самопроизвольного возгорания.





Презентация нового флагмана Samsung состоится 29 марта. В продажу он поступит 21 апреля. Стоимость модели с 5,8-дюймовым экраном составит 800 евро, тогда как вариант с 5,8-дюймым экраном обойдется в 900 евро.