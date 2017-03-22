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Galaxy S8 можно будет вернуть в магазин в трехмесячный срок и получить деньги обратно

23.03.2017 15:39 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Новый флагманский смартфон Samsung Galaxy S8 можно будет вернуть в магазин без указания причины в течение трех месяцев после покупки и получить полную компенсацию. При этом компания не будет придираться к возникшим в процессе эксплуатации мелким потертостям. Об этом сообщают источники, осведомленные о маркетинговых планах компании.

Данный шаг позволит «отбелить» имидж Samsung после фиаско с Galaxy Note7. Напомним, что данный аппарат продержался в продаже всего два месяца и был снят с производства из-за самопроизвольного возгорания.

Galaxy S8 можно будет вернуть в магазин в трехмесячный срок и получить деньги обратно

Презентация нового флагмана Samsung состоится 29 марта. В продажу он поступит 21 апреля. Стоимость модели с 5,8-дюймовым экраном составит 800 евро, тогда как вариант с 5,8-дюймым экраном обойдется в 900 евро.

 
 
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