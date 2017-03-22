Платформер Super Mario Run появился в магазине Google Play. Игра доступна для устройств на базе операционной системы Android 4.2+, сообщает InGame .

Бесплатная версия позволяет опробовать первые несколько уровней, весь остальной контент можно разблокировать за 749 рублей.

В Super Mario Run водопроводчик Марио непрерывно продвигается вперед по уровням, тогда как игрок контролирует прыжки и помогает герою преодолевать препятствия.





Игра предлагает три режима. В режиме «Всемирный тур» нужно пройти десятки уровней, чтобы спасти принцессу Пич от Боузера. Режим «Ралли с тоадами» предназначен для соревнования с другими игроками в выполнении трюков. В режиме «Создание королевства» можно создать собственное королевство, используя разные элементы, полученные с помощью тоадов, собранных в «Ралли с тоадами».