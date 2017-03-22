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iPhone 6s – самый продаваемый смартфон 2016 года

23.03.2017 15:54 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Самым продаваемым смартфоном прошлого года стал iPhone 6s. Об этом говорится в отчете аналитической компании IHS Markit.

На втором месте расположился iPhone 7, который всего за несколько месяцев разошелся по миру тиражом около 52 миллионов единиц. Замыкает тройку лидеров самых популярных смартфонов iPhone 7 Plus. На четвертом и пятом местах находятся iPhone 6s Plus и Samsung Galaxy S7 Edge соответственно. Следующие пять мест в порядке очередности занимают Galaxy J3 (2016), Oppo A53, Galaxy J5, Galaxy S7 и Galaxy J7.

iPhone 6s – самый продаваемый смартфон 2016 года

Таким образом, смартфоны Apple заняли первые четыре места, тогда как устройства Samsung заняли пять мест в десятке самых популярных аппаратов.

Также аналитики отмечают, что суммарные продажи Galaxy S7 и Galaxy S7 Edge превысили продажи Galaxy S6 и Galaxy S6 Edge на 10 миллионов штук.

 
 
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Самым продаваемым смартфоном прошлого года стал iPhone 6s. Об этом говорится в отчете аналитической...

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