﻿ Разработчики обещают исправить проблемы Mass Effect: Andromeda. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Разработчики обещают исправить проблемы Mass Effect: Andromeda

23.03.2017 16:00 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
Размер текста:
A
A
A

Разработчики Mass Effect: Andromeda работают над исправлением ошибок игры. Об этом сообщил ведущий дизайнер проекта Ян Фрэйзер, передает InGame.

По его словам, ошибки будут исправлены, а в редакторе персонажей появятся новые опции. Детали и сроки выхода новых заплаток не уточняются.

Разработчики обещают исправить проблемы Mass Effect: Andromeda

Mass Effect: Andromeda критикуют за ужасную анимацию персонажей – у них резиновые лица, неестественная мимика, а иногда персонажи вовсе держат оружие задом на перед. При этом некоторые из них выглядят хуже персонажей из первой части серии, которая вышла десять лет назад.

Mass Effect: Andromeda доступна на РС, PlayStation 4 и Xbox One. Средняя оценка игры составляет 75 баллов. Это самая низко оцененная ролевая игра студи Bioware.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Разработчики Mass Effect: Andromeda работают над исправлением ошибок игры. Об этом сообщил ведущий дизайнер...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Super Mario Run вышел на Android
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика