Разработчики Mass Effect: Andromeda работают над исправлением ошибок игры. Об этом сообщил ведущий дизайнер проекта Ян Фрэйзер, передает InGame.

По его словам, ошибки будут исправлены, а в редакторе персонажей появятся новые опции. Детали и сроки выхода новых заплаток не уточняются.





Mass Effect: Andromeda критикуют за ужасную анимацию персонажей – у них резиновые лица, неестественная мимика, а иногда персонажи вовсе держат оружие задом на перед. При этом некоторые из них выглядят хуже персонажей из первой части серии, которая вышла десять лет назад.

Mass Effect: Andromeda доступна на РС, PlayStation 4 и Xbox One. Средняя оценка игры составляет 75 баллов. Это самая низко оцененная ролевая игра студи Bioware.