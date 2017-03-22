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Разработчики обещают исправить проблемы Mass Effect: Andromeda
23.03.2017 16:00 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Разработчики Mass Effect: Andromeda работают над исправлением ошибок игры. Об этом сообщил ведущий дизайнер проекта Ян Фрэйзер, передает InGame.
По его словам, ошибки будут исправлены, а в редакторе персонажей появятся новые опции. Детали и сроки выхода новых заплаток не уточняются.
Mass Effect: Andromeda критикуют за ужасную анимацию персонажей – у них резиновые лица, неестественная мимика, а иногда персонажи вовсе держат оружие задом на перед. При этом некоторые из них выглядят хуже персонажей из первой части серии, которая вышла десять лет назад.
Mass Effect: Andromeda доступна на РС, PlayStation 4 и Xbox One. Средняя оценка игры составляет 75 баллов. Это самая низко оцененная ролевая игра студи Bioware.
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Разработчики Mass Effect: Andromeda работают над исправлением ошибок игры. Об этом сообщил ведущий дизайнер...
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