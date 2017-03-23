То, что игровая индустрия уже давно вышла за пределы понятия обычной игры, на сегодняшний день очевидно для всех. Топовые игроки получают гонорары, сопоставимые с доходом квалифицированных специалистов в самых перспективных областях, а сама сфера аккумулирует внушительные денежные потоки. Игры развиваются очень стремительно, постоянно меняя свой формат и захватывая все новые аудитории.

Естественно, вместе с играми прогрессируют и периферия, хотя здесь по-прежнему сохраняется право выбора: пользователь сам решает, насколько крутое устройство ему нужно. К примеру, если вы готовитесь стать профессионалом киберспорта, то, наверное, будет немного неразумно приобретать мышку или наушники начального уровня. Однако если вы время от времени «гоняете в доту», то совсем необязательно отдавать сотни долларов за топовые вещи, ведь можно обеспечить свой комфорт куда более доступными решениями. Игровая гарнитура SVEN AP-U988MV. Что ж, давайте рассмотрим ее подробнее.

Наушники продаются в большой коробке без каких-либо дополнительных аксессуаров. Зато в коробке можно найти прямо-таки артефакт — диск с программным обеспечением!