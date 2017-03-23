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Обзор игровой гарнитуры SVEN AP-U988MV
24.03.2017 00:05 — Новости Hi-Tech | TechLabs
То, что игровая индустрия уже давно вышла за пределы понятия обычной игры, на сегодняшний день очевидно для всех. Топовые игроки получают гонорары, сопоставимые с доходом квалифицированных специалистов в самых перспективных областях, а сама сфера аккумулирует внушительные денежные потоки. Игры развиваются очень стремительно, постоянно меняя свой формат и захватывая все новые аудитории.
Естественно, вместе с играми прогрессируют и периферия, хотя здесь по-прежнему сохраняется право выбора: пользователь сам решает, насколько крутое устройство ему нужно. К примеру, если вы готовитесь стать профессионалом киберспорта, то, наверное, будет немного неразумно приобретать мышку или наушники начального уровня. Однако если вы время от времени «гоняете в доту», то совсем необязательно отдавать сотни долларов за топовые вещи, ведь можно обеспечить свой комфорт куда более доступными решениями. Игровая гарнитура SVEN AP-U988MV. Что ж, давайте рассмотрим ее подробнее.
Наушники продаются в большой коробке без каких-либо дополнительных аксессуаров. Зато в коробке можно найти прямо-таки артефакт — диск с программным обеспечением!
Естественно, ПО можно скачать с официального сайта SVEN, но, согласитесь, очень удобно, когда драйверы входят в комплект — это избавляет от лишних телодвижений.
С точки зрения дизайна, SVEN AP-U988MV не уступает более дорогим решениям, а качество используемых материалов не вызывает нареканий. Основные элементы изготовлены из пластика с бархатным покрытием софт-тач.
Обе чашки «татуированы» — на них нанесены полупрозрачные рисунки, напоминающие раскаты молнии. В выключенном состоянии «татуаж» практически незаметен, но при включении активируется светодиодная подсветка.
Широкая дужка оголовья отделана с внутренней стороны мягким уплотнителем для большего комфорта. Амбушюры сделаны из синтетической кожи. На наш взгляд, это самое правильное решение для игровой модели. Во-первых, материал легко чистится. Во-вторых, достигается отличный баланс между изоляций от внешнего мира и комфортом при длительном использовании.
Органы управления полностью механические. Звук регулируется обычным колесиком на левой чашке. Здесь же расположен и выключатель микрофона. Достаточно удобно и функционально, т.к. рука практически сразу «запоминает» их положение.
Микрофон закреплен на мягкой дужке.
Провод длиной около 2 метров имеет прочную тканевую оплетку.
Для подобного ценового диапазона это несколько нетипично — обычно такие шнуры имеют наушники подороже, так что сочтем это приятным бонусом.
Несмотря на красивую надпись «7.1» на коробке, динамик в каждой чашке только один, 50-миллиметровый. Иными словами, пространственный звук здесь виртуальный, что абсолютно не должно пугать, ведь правильное стерео обеспечивает идеальное позиционирование звуков в пространстве.
Переходя от слов к реальным цифрам, рассмотрим АЧХ данной модели, которую мы измеряли в нашей лаборатории. По ней видно, что SVEN AP-U988MV выходят на номинальный уровень заметно ниже 50 Гц. Отличная новость — полноценный бас есть!
Середина отличается хорошей неравномерностью с акцентом на верхней части диапазона. Для игровых наушников это, опять же, очень правильно, т.к. именно сюда попадает большинство голосов и бытовых звуков. Следовательно, вы будете слышать их очень хорошо, а они не будут замаскированы другими частотами. Самый верх (свыше 15 кГц) некритично завален, но небольшая нехватка ВЧ ощущается только при прослушивании некоторых музыкальных треков.
По субъективным впечатлениям наушники играют очень хорошо. По громкости есть большой запас, причем без какого-либо хрипа и перегрузки, SVEN AP-U988MV под силу полноценное воспроизведение баса наравне в хорошо проработанной серединой. В целом получается вполне универсальное решение, подходящее не только для игр, но и для мультимедиа: просмотра кино, клипов, прослушивания музыки, сетевого общения и т.д.
Гарнитура SVEN AP-U988MV заслуживает положительной оценки. Она недорога, но свои деньги отрабатывают на все сто процентов. Конечно, без особенностей, характерных для игровых моделей, не обошлось (это, в первую очередь, акцент на средних частотах), но в целом продукт хорошо подходит и для «непрофильного» применения — общения и мультимедиа. Амплитудно-частотная характеристика имеет вполне «хай-файный» вид, поэтому запросто можно слушать музыку и смотреть кино без каких-либо жертв по части качества звука.
Фотографии выполнены в студии TECHLABS, фотограф Кирилл Кручинин
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Комплект поставки Конструкция Тестирование Заключение То, что игровая индустрия уже давно...
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