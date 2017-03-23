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Белорусы собирают деньги на инновационный сервис знакомств в интернете
24.03.2017 09:56 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Белорусы
Вот как кратко описывают проект авторы:
Разработчики предлагают «простой поиск людей, быструю регистрацию в сервисе и 100% защиту профиля».
Без покупки пакетов пользователь сможет отправлять не более 7 сообщений в день, за остальное придется заплатить:
Белорусы планируют собрать на Abodva 20 тысяч долларов, на это им остался месяц.
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Белорусы вышли на краудфандинговую платформу Indiegogo с необычным сервисом онлайн-знакомств — Abodva. Основная идея приложения — поиск и знакомство...
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