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Белорусы собирают деньги на инновационный сервис знакомств в интернете

24.03.2017 09:56 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Белорусы вышли на краудфандинговую платформу Indiegogo с необычным сервисом онлайн-знакомств — Abodva. Основная идея приложения — поиск и знакомство не по фотографиям, а по видео.

Белорусы собирают деньги на инновационный сервис знакомств в интернете
Изображение: Abodva App / youtube.com

Вот как кратко описывают проект авторы:

Разработчики предлагают «простой поиск людей, быструю регистрацию в сервисе и 100% защиту профиля».

Без покупки пакетов пользователь сможет отправлять не более 7 сообщений в день, за остальное придется заплатить:

Белорусы собирают деньги на инновационный сервис знакомств в интернете

Белорусы планируют собрать на Abodva 20 тысяч долларов, на это им остался месяц.

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Теги: знакомства
 
 
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Белорусы вышли на краудфандинговую платформу Indiegogo с необычным сервисом онлайн-знакомств — Abodva. Основная идея приложения — поиск и знакомство...

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