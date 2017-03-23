Белорусы вышли на краудфандинговую платформу Indiegogo с необычным сервисом онлайн-знакомств — Abodva. Основная идея приложения — поиск и знакомство не по фотографиям, а по видео.



Изображение: Abodva App / youtube.com

Вот как кратко описывают проект авторы:

Разработчики предлагают «простой поиск людей, быструю регистрацию в сервисе и 100% защиту профиля».

Без покупки пакетов пользователь сможет отправлять не более 7 сообщений в день, за остальное придется заплатить:





Белорусы планируют собрать на Abodva 20 тысяч долларов, на это им остался месяц.

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