Пользователи обнаружили на сайте парламента Чеченской Республики возможность включить режим для слабовидящих, одной из опций которого является смена классического типографного шрифта на шрифт Брайля. Об этом пишет TJournal.





Первым о подозрительной особенности ресурса на своей странице в фейсбуке сообщил председатель одной из комиссий Института развития интернета Артём Геллер.

Редакции TJournal удалось включить шрифт Брайля на сайте чеченского парламента через браузер Safari.





Нам повторить этот же эксперимент не удалось ни в одном браузере, при этом опция выбора шрифта Брайля на сайте по-прежнему есть.

Рельефно-точечный шрифт для слабовидящих и слепых был разработан французским педагогом Луи Брайлем в начале 19-го века. Принцип действия шрифта предполагает тактильное взаимодействие читателя и текста. Таким образом, восприятие информации происходит не через глаза, а через подушечки пальцев.

Непосредственное восприятие шрифта Брайля в цифровом виде невозможно. Для передачи компьютерного текста слепым используются специальные терминалы, работающие на схожем с тактильным шрифтом принципе. Для воспроизведения шрифта Брайля на бумаге используются специализированные принтеры.