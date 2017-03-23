Ученые медицинского центра Университета им. Эразма Роттердамского в Нидерландах успешно опробовали на мышах препарат против старения. Об этом пишет Русская служба Би-би-си.

Как говорится в докладе, опубликованном в журнале Cell, у старых мышей после применения препарата вновь возросла физическая выносливость и вдвое выросло расстояние, которое они могли пробежать.

Также улучшилась шерсть мыши и даже активизировалась работа некоторых внутренних органов, в частности, печени.

Авторы исследования отмечают, что созданный препарат способен убивать дряхлеющие клетки в организме. Такие клетки не могут больше делиться и накапливаются в организме с возрастом, замедляя процессы заживления ран и борьбы с опухолями.

Помимо этого, эти клетки выделяют вещества, приводящие к старению организма.



Мышам трижды в неделю вводился этот препарат. Фото: PETER DE KEIZER

Как рассказал Би-би-си один из участников проекта — доктор Петер де Кайзер, — опыты проводились в течение года над мышами, которые по возрасту были сравнимы с 90-летним человеком. Им трижды в неделю вводился этот препарат.

При этом, как отметил ученый, впоследствии не наблюдалось никаких побочных эффектов от его применения.

Теперь авторы исследования намерены испытать средство против старения на людях.