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Президент поручил подумать, строить ли азотный комплекс на "Гродно Азот"

24.03.2017 13:13 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 мар — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил проработать возможность строительства в стране нового, современного азотного производства, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.

В пятницу президент совершает рабочую поездку в Гродненскую область. В ходе поездки глава государства ознакомился с ходом весенних полевых работ в регионе, а также с некоторыми вопросами производства минеральных удобрений в стране.

"Стоит ли концентрировать возле Гродно второе такое производство? Надо рассредоточивать подобные вещи по стране, но это не принципиально. Подумайте, где создать это компактное, современное производство", — сказал президент.

Лукашенко отметил, что на азотные удобрения всегда есть спрос как внутри страны, так и за ее пределами, поэтому от строительства такого предприятия был бы получен большой эффект.

Президенту доложили, что реализация подобного проекта будет стоить около 1 миллиарда долларов, сейчас прорабатываются различные варианты финансирования. Лукашенко поручил определить место, где лучше разместить завод, учитывая логистику, наличие трудовых ресурсов и другие важные моменты.

Ранее ОАО "Гродно Азот" планировал реализовать крупный инвестпроект по строительству нового азотного комплекса. Его стоимость оценивалась в 1,3 миллиарда долларов. Изначально планировалось, что к проекту подключится стратегический инвестор, который будет иметь возможность приобрести в собственность часть акций "Гродно Азот". По условиям белорусской стороны, инвестор обязательно должен был иметь собственные ресурсы природного газа.

Поиски инвестора велись несколько лет, однако и Газпром, и Итера, и другие потенциальные инвесторы  от участия в проекте отказались. Тогда было принято решение, что "Гродно Азот" будет возводить комплекс самостоятельно, с привлечением, в том числе, кредитных ресурсов.

Некоторое время назад вице-премьер Беларуси Владимир Семашко сообщал, что "Гродно Азот" уже приступил к реализации этого проекта.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Глава государства задал вопрос, надо ли строить еще одно крупное азотное производство в Гродно, и поручил определить место, где лучше разместить завод.

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