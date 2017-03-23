После задержания Мирослава Лозовского, одного из лидеров «Белого легиона», сотрудники КГБ провели обыски у членов организации. В МВД утверждают, что было найдено автоматическое оружие, патроны, гранаты, запалы, бронежилеты, дубинки.



Мирослав Лозовский. Фото с сайта budzma.by

Газета « СБ — Беларусь сегодня » опубликовала фото и видео того, что нашли силовики. 42.TUT.BY попросил эксперта рассказать, что изображено на снимках.

Привлеченный эксперт окончил артиллерийское училище по специальности «оружиеведение» и является охотником с более чем 20-летним стажем.

— Сразу отмечу, что изъятый арсенал больше похож на набор случайных предметов. Как будто собирали все, что было под рукой.



Фото: sb.by

В «коллекции» ножей и топоров не хватает только кухонного, патроны, которые можно увидеть на видео — учебные, на кадрах хорошо просматриваются насечки на гильзе.



Изображение: youtube.com

Такие патроны используют для обучения снаряжения магазинов на скорость. Шлемы -это СШ-68, последняя цифра — год принятия на вооружение. Их можно свободно купить в военторге или на барахолке.

Насчет изъятого оружия наш эксперт был столь же критичен.

— На фотографии можно увидеть предмет, похожий на АКСУ, утверждать, что это боевое оружие, однозначно нельзя. Вполне возможно, что это макет массо-габаритный, сейчас они делаются почти один в один, как настоящие. Конечно, отличить можно по клеймам, но фото сделано так, чтобы их было не видно.



Фото: sb.by

Дальше идет карабин Сайга 410. Прицельная дальность для стрельбы дробью — 25 м, пулей — 50 м. Патрон .410 калибра один из самых маломощных и подходит для стрельбы по банкам, охоты на мелкую птицу и соревнований для практической стрельбы.

Дальше на фото два помповых ружья 12-го калибра, скорее всего, турецкого производства. Качество таких поделок невысокое, как и цена: в зависимости от исполнения их можно купить за 300−700 рублей в любом охотничьем магазине.

Дальше на фото можно разглядеть пистолет, который «СБ» подписывает как «оружие и боеприпасы, изъятые у «Белого легиона». На самом деле это пневматический пистолет. На коробке есть даже надпись производителя Gletcher. Сравните два фото.







Для наглядности журналисты СБ положили рядом с пневматикой автоматный (!) патрон и коробки с боеприпасами от стартового пистолета ИЖ-ПЛ.



Фото: sb.by



Изображение: youtube.com

Были среди изъятого и гранаты. По словам эксперта, те, у которых белые и черные корпуса, точно учебные. Насчет тех, что с зелеными корпусами, сказать труднее, нужно видеть, что внутри. В целом же складывается впечатление, что грозный арсенал собирался наспех и хаотично.