﻿ Юная шведка стала популярной благодаря теории об отсутствии Австралии. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Юная шведка стала популярной благодаря теории об отсутствии Австралии

24.03.2017 16:02 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

17-летняя Шелли Флорид (Shelley Floryd) из Стокгольма изложила в соцсети теорию, согласно которой Австралия является вымышленным материком и государством. Этот пост всего за два дня набрал бешеную популярность — в настоящее время у него около 20 тысяч репостов и более 46 тысяч комментариев.

Юная шведка стала популярной благодаря теории об отсутствии Австралии

«Австралии не существует. Это мистификация, выдуманная Британией, чтобы убедить людей в том, что Британская империя во времена колонизации переместила туда своих заключенных, пишет подросток. На самом же деле всех преступников сбросили с кораблей в воду и они утонули. Это прикрытие для одного из самых грандиозных геноцидов в истории, сделанных одной из самых выдающихся империй», — приходит выводу Флорид.

Шелли написала, что все доказательства существования Австралии сфабрикованы ведущими правительствами мира. Друг из Австралии, по ее словам, наверняка является актером или персонажем, созданным с помощью компьютерной графики. Заблуждаются и те, что думает, что бывал в этой стране. На самом деле пилоты самолетов завозят туристов на острова Южной Америки, где актеры играют австралийцев, указывает девушка.

Большинство пользователей адекватно отреагировало на ее теорию, однако она серьезно разозлила австралийцев, которые пытались доказать свою реальность. Но девушка продолжала их троллить и выложила в комментариях карту мира без Австралии.

Позже она написала, что не ожидала, что ее теорию кто-то может воспринять серьезно, и что она вызовет такой ажиотаж.

 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
17-летняя Шелли Флорид (Shelley Floryd) из Стокгольма изложила в соцсети теорию, согласно которой Австралия является вымышленным материком и государством. Этот пост...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Макеты и страйкбольное оружие: что изъяли у "Белого легиона"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика