17-летняя Шелли Флорид (Shelley Floryd) из Стокгольма изложила в соцсети теорию, согласно которой Австралия является вымышленным материком и государством. Этот пост всего за два дня набрал бешеную популярность — в настоящее время у него около 20 тысяч репостов и более 46 тысяч комментариев.





«Австралии не существует. Это мистификация, выдуманная Британией, чтобы убедить людей в том, что Британская империя во времена колонизации переместила туда своих заключенных, пишет подросток. На самом же деле всех преступников сбросили с кораблей в воду и они утонули. Это прикрытие для одного из самых грандиозных геноцидов в истории, сделанных одной из самых выдающихся империй», — приходит выводу Флорид.

Шелли написала, что все доказательства существования Австралии сфабрикованы ведущими правительствами мира. Друг из Австралии, по ее словам, наверняка является актером или персонажем, созданным с помощью компьютерной графики. Заблуждаются и те, что думает, что бывал в этой стране. На самом деле пилоты самолетов завозят туристов на острова Южной Америки, где актеры играют австралийцев, указывает девушка.

Большинство пользователей адекватно отреагировало на ее теорию, однако она серьезно разозлила австралийцев, которые пытались доказать свою реальность. Но девушка продолжала их троллить и выложила в комментариях карту мира без Австралии.

Позже она написала, что не ожидала, что ее теорию кто-то может воспринять серьезно, и что она вызовет такой ажиотаж.