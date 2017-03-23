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Стоимость Galaxy S8 может быть выше ожидаемой

24.03.2017 12:52 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Стоимость новых флагманских смартфонов Samsung Galaxy S8 и Galaxy S8+ может быть выше ожидаемой. По данным издания TuttoAndroid, в Италии цена новинок составит 829 и 929 евро соответственно. Ранее же сообщалось, что в Европе гаджеты будут продаваться по цене 800 и 900 евро, что в любом случае на 100 евро дороже прошлогодних Galaxy S7 и Galaxy S7 edge.

Galaxy S8 приписывают 5,8-дюймовый экран, Galaxy S8+ – 6,2-дюймовый. В обоих случаях речь идет о симметрично изогнутой OLED-матрице с разрешением 2960 х 1440 пикселей. Аппаратной кнопки Home у них не будет, а сканер отпечатков разместится рядом с камерой. Также новинки получат новую аппаратную кнопку, которая будет отвечать за активацию голосового помощника Bixby.

Стоимость Galaxy S8 может быть выше ожидаемой

Презентация новых флагманов состоится 29 марта в Нью-Йорке. Прием предзаказов должен начаться 10 апреля, а продажи стартуют 21 апреля 2017 года.

 
 
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Стоимость новых флагманских смартфонов Samsung Galaxy S8 и Galaxy S8+ может быть выше ожидаемой. По данным...

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