В Гродно будут судить юного киберпреступника из Столина, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь гродненского областного суда Павел Варейко.

Шестнадцатилетний подросток из Столина украл 150 миллионов неденоминированных рублей через социальную сеть «ВКонтакте». Молодой хакер взламывал пользовательские аккаунты, блокировал к ним доступ, меняя пороли. Затем парень, представляясь истинным владельцем профиля, начинал вести переписку с друзьями настоящего владельца аккаунта. Он обращался к ним с просьбой назвать номера их банковских карточек, объясняя это тем, что якобы не может использовать свою карточку по причине блокировки. Отдельные люди верили своему «другу» и называли свои банковские реквизиты. Получив необходимую информацию, хакер снимал средства с карт, занимаясь интернет-покупками или переводя деньги на свои счета. Этим он промышлял с сентября 2015 по январь 2016 года. В отношении юноши было возбуждено дело.

Суд состоится 28 марта в суде Ленинского района Гродно в открытом режиме. Парню предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 349 (несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из корыстной или иной личной заинтересованности), ч. 1 ст. 351 (умышленные уничтожение, блокирование, приведение в непригодное состояние компьютерной информации или программы, либо вывод из строя компьютерного оборудования, либо разрушение компьютерной системы, сети или машинного носителя (компьютерный саботаж), ч. 3 ст. 212 (хищение путем использования компьютерной техники, совершенное в крупном размере) и ч. 1 ст. 14 и ч. 2 ст. 212 (покушение на хищение путем использования компьютерной техники, совершенное повторно) УК Беларуси.