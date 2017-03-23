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новейший китайский авианосец спустят на воду в конце апреля

24.03.2017 17:14 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Новейший авианосец Type 001A, который Пекин достраивает самостоятельно, может быть спущен на воду уже 23 апреля, сообщает китайский новостной портал Sina.

новейший китайский авианосец спустят на воду в конце апреля
Фото: mil.news.sina.com.cn

На опубликованных фотографиях видно, что корабль уже начали покрывать грунтовкой перед покраской, а на палубной надстройке начался монтаж стекол и радиолокационной станции с фазированной антенной решеткой.

Возможный спуск корабля в первом полугодии подтвердил и заместитель начальника штаба ВМС Народно-освободительной армии КНР (НОАК) адмирал Ван Вэйминь. Вероятно, спуск приурочат к 23 апреля — дню годовщины основания ВМС НОАК.

новейший китайский авианосец спустят на воду в конце апреля
Фото: mil.news.sina.com.cn

Водоизмещение нового авианосца, получившего обозначение Тип 001А, — 50−55 тысяч тонн. Основу летной группы составляют истребители Shenyang J-15, копии советского палубного истребителя Су-33. Всего на корабле будет базироваться до 40 летательных аппаратов.

 
 
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Новейший авианосец Type 001A, который Пекин достраивает самостоятельно, может быть спущен на воду уже 23 апреля, сообщает китайский новостной портал Sina

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