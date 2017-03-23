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Переиздание Resident Evil Code: Veronica выйдет на PC

24.03.2017 13:33 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания Capcom готовит к выпуску переиздание ужастика Resident Evil Code: Veronica для консолей текущего поколения и персональных компьютеров. На это указывает появление игры в немецком рейтинговом агентстве USK, сообщает InGame.

Действие игры происходит 27 декабря 1998 года, через три месяца после трагедии в городе Раккун-Сити, произошедшей по вине корпорации Umbrella. Клэр Рэдфилд, выжившая в той катастрофе и продолжающая поиски брата, узнает, что Крис успел побывать во Франции и вел наблюдение за европейским филиалом Umbrella. Она проникает в парижский офис корпорации, но оказывается схваченной охранниками и отправлена на отдаленный остров Рокфорт, на котором находилась частная тюрьма корпорации для шпионов и нарушителей.

Переиздание Resident Evil Code: Veronica выйдет на PC

Оригинальная Resident Evil Code: Veronica вышла в 2000 году на приставке Sega Dreamcast, а позже была портирована на PlayStation 2 и GameCube. В 2011 году свет увидело переиздание для PlayStation 3 и Xbox 360.

 
 
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Компания Capcom готовит к выпуску переиздание ужастика Resident Evil Code: Veronica для консолей текущего поколения...

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