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МТС запустил 4G в Дрогичине и Лунинце

24.03.2017 14:04 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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МТС запустил 4G в Дрогичине и Лунинце

С 24 марта связью нового поколения могут пользоваться абоненты МТС, проживающие в Дрогичине и Лунинце. В ближайшие дни также будут включены дополнительные базовые станции 4G в Минске, Бресте, Гродно, Лиде и Полоцке. Новое оборудование позволит расширить территорию покрытия и повысить емкость сети.

Всего сеть LTE сегодня охватывает все областные и 26 районных центров. Кроме этого, технология 4G уже работает в национальном аэропорту «Минск», олимпийском спорткомплексе «Стайки», индустриальном парке «Великий камень» и на других объектах государственного значения.

МТС напоминает, что до конца этой весны – до 31 мая 2017 года включительно – каждый абонент с 4G-гаджетом может получить 40 ГБ бесплатного мобильного интернета в сети LTE. Для этого нужно обратиться в один из салонов связи оператора. Предложение доступно всем, кто ранее не участвовал в акции «LTE тест-драйв». Проверить, поддерживает ли смартфон или планшет 4G, можно с помощью USSD-кода *464#.

Начать пользоваться интернетом нового поколения очень просто: в большинстве случаев 4G-устройства регистрируются в соответствующей сети самостоятельно. Если этого не происходит, нужно активировать режим «LTE/3G/2G» в настройках связи.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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