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Армия США не может найти применения самому быстрому танку
24.03.2017 21:26 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Пентагон уже семь лет проводит испытания самого быстрого гусеничного «танка» Ripsaw EV, но военные не могут придумать ему практического применения,
Ripsaw EV обладает феноменальной проходимостью и скоростью, этот аппарат способен преодолевать склоны под углом до 70 градусов. Благодаря мощному 600-сильному двигателю «танк» способен развивать скорость более 100 км/ч. Инженеры утверждают, что это самое быстрое гусеничное транспортное средство из когда-либо построенных.
Ripsaw EV может управляться пилотом или дистанционно. Учитывая полное отсутствие брони, последний вариант более предпочтителен. Беспилотный Ripsaw EV с противотанковым комплексом Javelin станет настоящим охотником за бронетехникой противника.
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Также этот аппарат можно использовать для быстрой эвакуации раненых с поля боя, доставки боеприпасов и разведки. Новую жизнь в проект Ripsaw EV может вдохнуть разработка российским концерном «Калашников» 20-тонного боевого робота.
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Пентагон уже семь лет проводит испытания самого быстрого гусеничного «танка» Ripsaw EV, но военные не могут придумать ему практического применения, пишет Popular Mechanics
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