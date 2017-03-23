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Армия США не может найти применения самому быстрому танку

24.03.2017 21:26 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Пентагон уже семь лет проводит испытания самого быстрого гусеничного «танка» Ripsaw EV, но военные не могут придумать ему практического применения, пишет Popular Mechanics.

Армия США не может найти применения самому быстрому танку
Фото: pkw.de

Ripsaw EV обладает феноменальной проходимостью и скоростью, этот аппарат способен преодолевать склоны под углом до 70 градусов. Благодаря мощному 600-сильному двигателю «танк» способен развивать скорость более 100 км/ч. Инженеры утверждают, что это самое быстрое гусеничное транспортное средство из когда-либо построенных.

Армия США не может найти применения самому быстрому танку
За штурвалом Ripsaw EV. Фото: pkw.de

Ripsaw EV может управляться пилотом или дистанционно. Учитывая полное отсутствие брони, последний вариант более предпочтителен. Беспилотный Ripsaw EV с противотанковым комплексом Javelin станет настоящим охотником за бронетехникой противника.

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Также этот аппарат можно использовать для быстрой эвакуации раненых с поля боя, доставки боеприпасов и разведки. Новую жизнь в проект Ripsaw EV может вдохнуть разработка российским концерном «Калашников» 20-тонного боевого робота.

 
 
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Пентагон уже семь лет проводит испытания самого быстрого гусеничного «танка» Ripsaw EV, но военные не могут придумать ему практического применения, пишет Popular Mechanics

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