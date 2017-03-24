На прошлой неделе стало известно , что польские психологи повторили известный эксперимент Стэнли Милгрэма — и их результаты почти не отличаются от оригинального исследования. 42.TUT.BY вспомнил самые известные эксперименты, которые впоследствии признавали неэтичными и даже безжалостными. Обычно научный прогресс спасает жизни, однако есть случаи, когда исследователи заходят слишком далеко.

Воспитанный девочкой



Изображение: fatosdesconhecidos.com.br

Канадец Брюс Реймер родился в 1965 году в Виннипеге. В возрасте восьми месяцев ему провели обрезание по медицинским показаниям. Операция прошла неудачно: пенис мальчика был сильно поврежден и не подлежал восстановлению.

Родители обратились к Джону Мани — известному американскому доктору, специалисту по вопросам полового развития. Врач убедил их: лучшее решение — превратить мальчика в девочку с помощью воспитания, операции и гормонов. Случай Брюса был крайне интересен для медиков, так как у него был брат-близнец.

Брюсу удалили яички и остатки пениса, начали называть Брендой и воспитывать как девочку. Однако у ребенка была мужская походка, он отдавал предпочтение мальчишеским играм и встревал в школьные драки с другими детьми. В подростковом возрасте Бренде предстояла операция по трансформации половых органов в женские, но подросток категорически отказался.

В возрасте 14 лет отец рассказал сыну правду. Тот решил продолжить жить в облике мужчины: взял имя Дэвид, прошел через гормональную терапию и перенес операцию по восстановлению первичных мужских половых признаков. В 25 лет он завел семью — женился и усыновил троих детей.

В 2004-м брат погиб от передозировки антидепрессантами, а жена Дэвида предложила ему разойтись. После этого мужчина принял решение покончить с собой. Позднее родители Реймера заявили, что считают методы доктора Мани причиной гибели обоих своих сыновей. Сам доктор сделал успешную карьеру и редко вспоминал Брюса-Бренду в разговорах.

«Исследование Таскиги»



Изображение: wikipedia.org

Служба общественного здравоохранения США хотела изучить, как прогрессирует сифилис без лечения. Эксперимент начался в 1932 году, в разгар «Великой депрессии». Как лечить сифилис, тогда никто не знал наверняка.

Для исследования набрали 600 бедных чернокожих крестьян из округа Макон в штате Алабама. 399 уже болели сифилисом, у 201 заболевания не было. За участие в исследовании каждому пообещали ​​бесплатную медицинскую помощь, питание и оплату похорон в случае смерти.

Пятнадцать лет спустя, к 1947 году средство от сифилиса нашлось — стало ясно, что от болезни помогает пенициллин. Однако вместо того, чтобы вылечить больных волонтеров, ученые просто продолжили эксперимент. Чиновники настаивали, что исследование нельзя завершать до момента, пока «все субъекты не умрут и будут вскрыты».

Исследование продлилось еще 25 лет. Многим пациентам мешали лечиться пенициллином, чтобы медики могли наблюдать развитие смертельного заболевания. За это время большинство добровольцев умерло: из 399 мужчин 28 скончались от сифилиса, 100 — от связанных осложнений. 40 человек заразили своих жен, у 19 из них родились дети с врожденным заболеванием.

Эксперимент остановили только в 1972 после того, как история попала в прессу. Начались расследования и суды. Исследование Таскиги признали «самым длинным нетерапевтическим экспериментом на людях в истории медицины». Правда, последний руководитель эксперимента до последнего утверждал, что не нарушил моральные принципы: «Статус этих людей не вызывал этических дебатов. Они были объектами, а не пациентами, клиническим материалом, а не больными людьми».

После американские власти заплатили 9 миллионов долларов в качестве компенсации выжившим участникам эксперимента и их потомкам. В 1997 году жертв пригласили в Белый дом, перед ними официально извинился президент Билл Клинтон. Правда, на церемонию пришли только пятеро из восьми выживших.

Гватемальский эксперимент



Изображение: nature.com

Один из организаторов «Исследования Таскиги» — Джон Катлер — руководил и другим экспериментом по изучению опасных болезней. Организовали его еще хуже: в 1940-е врачи преднамеренно заражали здоровых людей.

Исследователи заплатили проституткам, которые болели сифилисом и гонореей, за контакты с «добровольцами». Некоторые также получали прививки с возбудителями болезней. «Волонтерами» в этом эксперименте стали заключенные гватемальских тюрем, солдаты и пациенты психиатрической больницы. О том, какие болезни изучают ученые, они не знали.

Целью медиков было установить, может ли пенициллин предотвратить заражение сифилисом или же способен лишь лечить заболевание. В экспериментах участвовали 1308 человек, чуть больше половины из них получили лечение. В 1948 году активная фаза эксперимента завершилась, наблюдение за пациентами продолжалось до 1950 года. Результаты исследования не были опубликованы, следующие полвека о нем никто не знал.

Информация об исследовании стала публичной только в 2005 году, когда американский профессор Сьюзан Реверби нашла упоминания о нем в записях Катлера. Президент Гватемалы заявил , что США совершили «преступление против человечности». Барак Обама позвонил ему и принес извинения за события 60-летней давности. Глава Национальных институтов здоровья США назвал эти эксперименты «темной главой в истории медицины».

«Чудовищный эксперимент»



Изображение: qatarday.com

В 1939 году психологи из Университета Айовы решили проверить, как похвалы и критика влияют на развитие речи у детей. Они отобрали 22 детей из сиротского приюта в Давенпорте и разделили пополам. Одну группу в процессе обучения всячески поощряли и хвалили за их способности к чтению и речи, а вторую — постоянно критиковали.

Гипотеза подтвердилась: у детей, которых пугали заиканием, действительно появились проблемы с речью. Все они стали более замкнутыми, одна из девочек перестала общаться с лучшим другом и после сбежала из приюта.

Это исследование позже прозвали «Чудовищным экспериментом» (Monster Study). Современники оказались в ужасе от того, что ученые решили экспериментировать над детьми-сиротами, чтобы проверить гипотезу.

Мэри Тюдор — психолог, которая вела беседы с детьми, — трижды впоследствии возвращалась в детский дом, чтобы компенсировать отрицательные эффекты, вызванные экспериментом. Ни один из детей не приобрел заикание, однако многие из них были замкнуты и разговаривали неохотно. Университет Айовы публично извинился за эксперимент в 2001 году, властям штата пришлось выплатить шести сиротам 925 000 долларов за «пожизненные психологические и эмоциональные шрамы».

MK-ULTRA



Кадр из сериала «Очень странные дела»

Об экспериментах спецслужб разных стран известно немного. Публичную огласку в 1970-е получил проект американского ЦРУ MK-ULTRA, который проходил в 1950-е — 1960-е годы. Его финансирование превышало 25 миллионов долларов, проект объединил сотни экспериментов на людях в восьми различных учреждениях. Часть из них противоречила законам и принципам этики.

Силовики хотели изучить влияние различных химических веществ на психическое состояние человека. Целью было найти новые способы «дискредитировать людей, получать информацию и другие формы психического контроля», также исследователи искали «идеальный наркотик», который помог бы выуживать информацию из пленных шпионов.

Психиатр Дональд Камерон в рамках программы ставил эксперименты по «перепрограммированию личности». Его подопытными в основном были пациенты канадского Университета Макгилла, которые приходили с жалобами на незначительные проблемы: неврозы, тревоги или послеродовую депрессию.

Эксперименты Камерона включали в себя погружение людей в наркотическую кому на срок до 88 дней, многократные удары электрическим током, пребывание в темных камерах. Некоторых пациентов заставляли прослушивать одни и те же фразы, записанные на пленку, до 16−20 часов в день в течение нескольких недель.

Наверняка неизвестно, чем закончились эти эксперименты, большинство документов программы были намеренно уничтожены в 1973 году.

Эксперимент Милгрэма



Один из участников оригинального эксперимента Милгрэма. Фото: Pacific Standard / othersociologist.com

В 1963 году психолог Стэнли Милгрэм из Йельского университета решил проверить: сколько страданий готов человек причинить незнакомцу, если причинение боли входит в его рабочие обязанности? Он раздумывал, как немецкие граждане в годы нацистского господства могли участвовать в уничтожении миллионов невинных людей в концентрационных лагерях.

Милгрэм нанял 40 добровольцев из США для эксперимента «по изучению памяти» за 4 доллара в час. Эти люди исполняли роль «учителей»: им нужно было проверять выполнение заданий «учениками». За каждую ошибку «учителя» должны были наказывать «учеников» электрическим разрядом.

На самом деле «ученики» были актерами, которые делали вид, что страдают от разрядов. В реальности психологи проверяли реакцию «учителей» на мучения незнакомцев. Ударов током не было, однако «учителя» были уверены, что «ученикам» очень больно.

Перед «учителями» были размещены 30 переключателей от 15 до 450 вольт, с шагом в 15 вольт. С каждой следующей ошибкой напряжение полагалось увеличивать. Актеры кричали, стучали в стену, жаловались на боль в сердце, в какой-то момент «теряли сознание» и переставали отвечать. Исследователи — ученые в белых халатах — твердо настаивали на продолжении эксперимента.

Каждый «учитель» в какой-то момент остановился и задумался о прекращении эксперимента. Они потели, дрожали, заикались, у некоторых начинались приступы нервного смеха, кое-кто обещал отказаться от оплаты. Однако в итоге 65% «учителей» дошли до максимального напряжения в 450 вольт.

«Огромная готовность взрослых пойти почти на все по приказу уполномоченного лица является главным выводом работы и фактом, требующим наиболее срочного объяснения, — писал Милгрэм в своей книге позднее. — Обычные люди, выполняющие свою работу без особой враждебности, могут стать агентами в ужасном деструктивном процессе».

Позднее эксперимент Милгрэма повторили во множестве стран — результаты были аналогичны. В 2015 году такое испытание провели в Польше, 90% участников снова дошли до максимального напряжения.

Стэнфордский тюремный эксперимент



Изображение: Stanford Prison Experiment / medium.com

В 1971 году американский психолог Филипп Зимбардо решил объяснить причину конфликтов, которые возникают в тюрьмах. Он нанял 24 обычных студентов колледжа и случайным образом разделил их на две группы — «заключенных» и «надзирателей».

В подвале факультета психологии оборудовали тюрьму. Надзиратели прошли короткий инструктаж о том, что «у них будет вся власть». Заключенных при помощи полиции доставили в «тюрьму», обыскали, одели в неудобную одежду и присвоили номера. Сам Зимбардо выполнял роль смотрителя, в помещениях стояли видеокамеры.

Эксперимент быстро вышел из-под контроля. На второй день заключенные заблокировали двери камер кроватями и отказались подчиняться охранникам. Охранники подавили «бунт» и начали давать привилегии тем, кто в нем не участвовал. После они развили целую систему, где бонусами выступали возможность помыться, опорожнить ведро-туалет или поспать на матрасе.

У трети смотрителей проявились садистские наклонности. Они не могли применять силу, но выдумывали для заключенных изощренные наказания вроде необходимости стоять с сосисками в руках. Эксперимент продлился всего 6 дней вместо запланированных 14, его пришлось прервать по этическим соображениям.

Эксперимент подвергся критике за то, что многие заключенные были эмоционально травмированы. Те, кто хотел выйти из «тюрьмы» досрочно, не могли это сделать. После этого в США и Великобритании стали строже правила проведения подобных исследований.

Сам ученый после эксперимента остался сторонником идеи того, что злоупотребления в тюрьмах нельзя объяснять личностью охранников, причина — в системных проблемах официально установленной системы исполнения наказаний.