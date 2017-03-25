Самое большое количество участников, самое большое количество онлайн-зрителей, самое большое количество аплодисментов и эмоций. В Минске под девизом «Изменение точки зрения» поставила сразу несколько рекордов очередная конференция TEDx. Мероприятие прошло в Галерее TUT.BY.





Самая-самая

По условиям лицензии вживую конференцию могли увидеть лишь 100 человек (билеты были выкуплены всего за пару часов), однако у зрителей была возможность посмотреть выступление онлайн — трансляция велась в том числе и на 42.TUT.BY. За ее ходом в разное время наблюдало от 900 до 1600 человек. Такого в истории белорусских TEDx еще не было.

Рекордом стало и количество выступлений — 11. Собравшиеся в Галерее TUT.BY долго аплодировали каждому из участников, а в конце последнего выступления зал встал.

Рассказываем, как это было.





Оркестр — это как большая компания

Первой на TEDx выступила Мария Колесникова — музыкант, исполнительница, дирижер, педагог, выпускница Белорусской академии музыки и Высшей школы музыки в Штутгарте. Она живет и работает в Германии, но специально приехала для выступления на минском TEDx.





Мария рассказала про эволюцию оркестра, как его участники и инструменты меняются со временем.

Росла любовь людей к музыке, вырастали и залы. Это требовало более громкие и совершенные инструменты. Кроме того, вместе с обществом эволюционировали и участники оркестров. Сейчас это звучит странно, но еще в начале-середине прошлого века в эти музыкальные коллективы брали только мужчин.

Кстати, Мария сравнила оркестры с большими компаниями. И здесь, так же, как в обычных фирмах, есть тестирование при приеме на работу. Точнее прослушивание. Сейчас испытуемых часто прячут за ширмой, чтобы комиссия не обращала внимание на их возраст, пол или цвет кожи.

Мы должны меняться, чтобы выжить

Санака Самарасинха — гражданин Шри-Ланки и мира. В Беларуси он работает постоянным координатором ООН. К сожалению, в день TEDx работа позвала его на конференцию в другую страну, однако за пару дней до этого на той же самой сцене он записал видеопослание.





Главным посылом его речи стало то, что мир меняется, и, чтобы выжить, мы тоже должны измениться. Сейчас уже просто нельзя сидеть на диване и думать, что меня не коснется то или иное событие. В мире больше нет границ: кризис на Уолл-Стрит затронет Европу, война в Украине — за счет беженцев — Беларусь.

Санака отметил, что мы должны создать равные условия для всех — и для людей с ограниченными возможностями, и для беженцев, и для бедных, потому что завтра на их месте можем оказаться мы.

У ООН 17 целей до 2030 года, в том числе борьба с бедностью и экологическими проблемами. По словам Санаки, преодолеть их мы можем только вместе. Чтобы не стать последним поколением, которому по силам это сделать.

«Что я хочу, что я могу и что нужно миру»

Татьяна Апет, психолог и специалист по коммуникации, рассказала о преимуществах домашнего образования, почему его не нужно бояться, и с какими проблемами можно столкнуться в нашей стране.





Она стала домашним учителем для трех своих детей, при этом родители не изолировали их от общества. Татьяна считает, что нужно уйти от теоретической модели образования (как в наших школах) к практической.

Она придерживается трех принципов в домашнем обучении детей — «что я хочу, что я могу и что нужно миру». И к 14 годам дети четко понимают, кем они хотят вырасти.

Нельзя лайкать порно

Анна Павлюк — член Гомельской областной коллегии адвокатов и магистр юридических наук — рассказала о том, как преступления перебрались из реальной жизни в виртуальную, и насколько нужно быть внимательным и аккуратным в своих высказываниях и действиях в сети.





Она предупредила, что даже за неодобрительную подпись к порноролику можно сесть за решетку или получить штраф. Наказать могут и за оскорбление чьих-то чувств — ведь комментарии ничем не отличаются от обычных слов. Кроме того, записи в соцсетях могут повлиять и на другие стороны жизни — ведь их могут просматривать потенциальные работодатели.

Мягкая сила

Мила Котка и Данило Теофило Коста работают в посольстве Бразилии в Беларуси. Именно они — организаторы Международного фестиваля урбан-арта Vulica Brasil.





Дуэт на белорусском и португальском языках рассказал о том, как они меняют Минск с позиции «мягкой силы», разбавляя серость и уныние наших улиц с помощью ярких бразильских красок.

С их помощью в нашей столице появились красивые муралы, один из которых из-за своих размеров попал в Книгу рекордов Гиннеса. По словам Милы, на раскраску наших улиц уже потрачено более 15 тысяч баллончиков и двух тонн краски.

Дать жизнь другим людям

Денис Ефимов — врач-хирург, практическая деятельность которого связана с трансплантацией печени и почек. Он рассказал, о том, что по нашему законодательству после смерти человек автоматически становится потенциальным донором. Если только заранее не высказался против.





Плохо это или хорошо? Денис рассуждает о теоретической ситуации, когда отказавшемуся от того, чтобы быть донором после смерти, человеку самому понадобится пересадка важного органа. Откажется ли он от этой возможности? Скорее всего, нет.

Врач рассказал, что ежегодно в Беларуси проводится 500 операций по трансплантации органов, к нам приезжают делать подобные операции из-за рубежа, в том числе благодаря высокому качеству работы наших хирургов.

А еще, продать свою почку, чтобы купить последний iPhone у нас нельзя — это уже уголовная ответственность.

Символ Беларуси не аист, а вертлявая камышовка

Очень интересным получилось выступление Александра Винчевского, биолога-природоохранника и директора общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны».





Он рассказал, как современные технологии помогают наблюдать за поведением птиц — с помощью web-камер, GPS-датчиков и других устройств. Помимо генерации смешных моментов (биолог рассказал о том, как наблюдал за попеременным ухаживанием за одной птичкой двух самцов), устройства имеют большую практическую пользу и могут спасти целые популяции.

По словам Александра, если бы бердвотчеров (наблюдателей за птицами) со всего мира спросили о том, какую птицу нужно выбрать символом Беларуси, они, не задумываясь, ответили — «вертлявая камышовка», из-за того, что в нашей стране обитает большая часть мировой популяции этой маленькой птички.

Биолог посоветовал почаще наблюдать за птицами, ведь это очень увлекательно и интересно.

Театр абсурда

Вячеслав Иноземцев и его пластический театр «ИнЖест» взбодрили публику перед вторым перерывом своим очень странным и запоминающимся выступлением на фоне не менее яркого видеоряда.

Описать словами его довольно сложно, это нужно обязательно видеть (кстати, запись всех выступлений должна появится на YouTube-канале TEDxNiamiha в течение ближайшего месяца-двух).

А пока пара фотографий:









Никогда не сдавайтесь

Химик Иван Резников рассказал о своей истории производства нефтесорбента на основе лигнина (содержится в отходах деревообработки).





Его изобретение имеет важное практическое экологическое значение и позволяет использовать ранее ненужные отходы обработки древесины для впитывания нефтепродуктов — например, в месте их разлива.

Несмотря на череду ошибок и неудач, Иван не сдавался и в итоге добился своего. Этим и поучителен его рассказ.

Карта тропинок на необитаемом острове

Юрий Мельничек — известный белорусский программист, предприниматель и соучредитель картографического сервиса MAPS.ME — рассказал о том, как совместная работа огромного количества людей из проекта Open Street Map привела к созданию подробной свободной и бесплатной географической карты мира.





Юрий и команда использовали эту карту в своем проекте MAPS.ME и добились огромного успеха и популярности. Программист, уже довольно давно продавший свой проект компании Mail.Ru, попросил людей продолжать заполнять свободные карты, чтобы помогать другим людям. Например, чтобы можно было узнать, где находится ближайшая аптека, когда она работает и как туда дозвониться, чтобы узнать наличие лекарств.

Он также рассказал о забавном случае. Однажды пользователь прислал скриншот карты необитаемого острова, где были отмечены все тропинки (а точнее тропы зверей). Всё благодаря ответственному человеку, посетившему это место ранее.

«Я стал сильнее»

Завершающим, ярким, солнечным и трогательно-позитивным стало выступление путешественника Александра Авдевича. Он доказал всем, а главное, самому себе, что все наши преграды и границы — исключительно в голове.





После тяжелой аварии и перелома позвоночника Александр передвигается на инвалидной коляске. Однако это не помешало ему сделать велобайк с ручным приводом и на нем доехать до Португалии, заодно почувствовав себя сильным, полноценным человеком и осознав, сколько вокруг добрых и отзывчивых людей, готовых протянуть руку помощи.

Свое выступление Александр закончил танцем на коляске под аплодисменты вставшего зала.





Это был самый мощный и интересный TEDx в Минске. С нетерпением ждем следующей конференции.