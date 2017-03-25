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Apple начнет выпускать смартфоны в Индии в ближайшее время
26.03.2017 17:51 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 мар — Sputnik. Американская компания Apple, чье производство расположено на заводах в Китае, намерена развернуть выпуск смартфонов в Индии, передают американские СМИ со ссылкой на источник в компании.
Производство может быть запущено на индийском заводе тайваньской компании Wistron уже через полтора-два месяца. Apple планирует производить в Индии iPhone 6 и 6s, а позже к ним может добавиться и бюджетный iPhone SE.
Сообщается, что все приготовления для начала производства смартфонов в Индии уже завершены.
Считается, что Apple хочет перевести часть производства в Индию из-за высоких налогов на продукцию компании в этой стране. Выпуск смартфонов на местном заводе позволить снизить цену на смартфоны Apple в этой стране.
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Таким образом компания надеется избежать высокого налогообложения на продаваемую в Индии свою продукцию.
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