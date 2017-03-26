Смартфон, который идеально лежит в руке, с удобной оболочкой, прекрасным экраном, звуком, камерой и временем автономной работы. Он же — «убийца флагманов» и «iPhone на Android». К нам на обзор попал OnePlus 3T.





Компания OnePlus стоит особняком от большинства китайских производителей смартфонов. Во-первых, потому, что с 2014 года выпустила всего 5 гаджетов. Во-вторых, потому, что 4 из них были топовые устройства с максимальными на время релиза характеристиками. В-третьих, и это сложно описать словами, в смартфонах компании есть какая-то «порода», которой, при всём уважении, не хватает гаджетам Xiaomi и Meizu.

OnePlus традиционно выпускает по одному флагману в год, однако в 2016-м нарушила традицию, и вслед за июньским OnePlus 3 представила в ноябре доработанный OnePlus 3T — с чуть более мощным процессором, улучшенной фронтальной камерой и более емкой батареей. Кроме того, новинка получила другой цвет корпуса и версию со 128 ГБ памяти (в дополнение к 64 ГБ варианту).





И вот OnePlus 3T официально добрался до Беларуси, а мы его как следует протестировали.

Яркая упаковка и отличная эргономика

Упаковка и аксессуары OnePlus 3T выполнены очень стильно — в белом цвете с ярко-красными акцентами. И это при том, что цвет самого смартфона у нас на обзоре больше всего напоминает серо-коричневый (в оригинале — Gunmetal).

Кроме того, в природе существуют золотистая и (новая) черная версии смартфона:









Внутри коробки вы найдете сам смартфон, зарядное устройство с кабелем, скрепку для лотка с SIM-картами, краткую инструкцию и благодарственное письмо покупателю от главы OnePlus с 5-долларовым кодом для покупок на сайте компании.





Отметим, что на пресс-фотографиях смартфон выглядит хуже, чем вживую.

Полностью черную фронтальную панель без названий и логотипов разбавляет чуть более светлая и зеркальная кнопка «Домой» (она же — сканер отпечатков пальцев). Дополняет картину закругленное 2,5D стекло Gorilla Glass 4.





Сканер отпечатков пальцев очень отзывчивый и быстрый, несрабатываний за время тестирования почти не было.

Все три кнопки под экраном — сенсорные, имеют виброотклик и могут настраиваться под дополнительные действия — например, по долгому/двойному нажатию на любую из них можно заблокировать экран или включить камеру.





Интересно, но желания физически нажимать на центральную кнопку почему-то нет, хоть она и выглядит как обычная.

Задняя поверхность и торцы — это цельный монолит из металла с двумя полосками антенн. На левом торце расположена качелька громкости и переключатель режимов (вибро-беззвучный-обычный).





Кстати, эта «фишка», позаимствованная у iPhone, невероятно удобна, так как одним движением глушится звук не только звонка, но и уведомлений/мультимедиа.





На правом торце вы найдете слот для двух nanoSIM-карт (места для microSD не нашлось, впрочем, 64 ГБ большинству вполне хватит) и удобно расположенную кнопку блокировки, внизу — порт USB-C, динамик и 3,5-мм аудиоразъем.

Маленькая деталь: все кнопки имеют большой ход и при этом четкий клик — нажимать их одно удовольствие.





Смартфон удобно лежит в руке. Этому способствует закругленная задняя крышка, небольшая толщина — всего 7,4 мм в толстой части (выступающая камера — не в счет) и узкие рамки вокруг экрана. Кроме того, гаджет очень легкий для 5,5-дюймового устройства — 158 граммов. Для сравнения, iPhone 7 Plus с таким же дисплеем весит на 30 граммов больше.

Матовая металлическая крышка не собирает отпечатков и при этом практически не скользит в руке. Так что случайно смартфон вы, скорее всего, не уроните.





Мощности на два года вперед

До выхода в продажу Samsung Galaxy S8 (то есть еще примерно месяц) One Plus 3T останется самым мощным Android-смартфоном в мире. А всё благодаря мощнейшему процессору Qualcomm в связке с 6(!) ГБ оперативной памяти и довольно «щадящим» Full HD (а не Quad HD) экраном.

AnTuTu это подтверждает:





Кстати, вот все характеристики устройства:

Дисплей 5,5 дюйма, AMOLED, 1920×1080 Процессор Snapdragon 821, 4 ядра, 2,35 ГГц Графика Adreno 530 Оперативная память 6 ГБ Память 64/128 ГБ Фронтальная камера 16 Мп, f/2.0 Основная камера 16 Мп, f/2.0 Аккумулятор 3400 мАч Габариты 152,7×74,7×7,4 мм Вес 158 г

Ради «галочки» мы запустили на OnePlus 3T World of Tanks Blitz на максимальных настройках, и за 10 минут игры лишь несколько раз увидели «провисание» чуть ниже 60 fps. Да и то, после попытки сделать скриншот или после получения очередного сообщения из мессенджера.





При этом смартфон за время игры лишь незначительно нагрелся (процессоры Qualcomm Snapdragon 821 выполнены по энергоэффективному 14-нм процессу).

Так что смело можно утверждать — такой мощности с лихвой хватит на ближайшие пару лет.

Отличный экран

У OnePlus 3T — прекрасный экран. 5,5-дюймовая AMOLED-матрица дает идеальный черный цвет и прекрасно читается даже под солнечными лучами — здесь очень высокая максимальная яркость.





Изображение не выгорает даже при сильном наклоне, единственный артефакт в этом случае (из-за AMOLED) — еле заметное позеленение, при этом картинка остается прекрасно различимой.

Спасибо OnePlus, что не стали заморачиваться с QuadHD, а оставили Full HD матрицу. Такое разрешение меньше напрягает процессор и батарею, а отдельные пиксели при этом по-прежнему неразличимы даже при приближении.

Особенность AMOLED-матрицы состоит в максимальной контрастности и одновременно «ядовитых», перенасыщенных цветах. Кому-то это нравится, кому-то — нет (мне лично нет), поэтому цветовую температуру можно сменить одним кликом в настройках (есть и возможность индивидуальной настройки).

Получается так (было/стало):









Также хочется отметить прекрасное олеофобное покрытие и то, что, несмотря на узкие рамки вокруг дисплея, ложные нажатия практически отсутствуют.

Громкий и качественный звук

Хотя мы обычно и не делаем это в обзорах, но отдельно хочется выделить звук гаджета не только в наушниках (хотя с этим тоже всё прекрасно).

В OnePlus явно не экономили на динамиках — ни на разговорном (собеседника слышно так, как будто он стоит рядом), ни на обычном. Жаль только, что обычный динамик всего один — он расположен на нижнем торце.





Вам обеспечена не только громкая и красивая мелодия звонка, которую вы обязательно услышите на улице, но и возможность просто послушать музыку с довольно неплохим качеством и без каких-либо хрипов.

Время автономной работы — выше среднего

Одним из улучшений модели 3T перед 3 стал рост емкости аккумулятора с 3000 до 3400 мАч. С другой стороны, здесь чуть более «прожорливый» процессор.

Как бы то ни было, энергоэффективный чип в связке с экономичным AMOLED-экраном и немаленьким аккумулятором дают прекрасную автономность. В нашем стресс-тесте с большим количеством 3D-игр (более часа), интернет-серфинга (около 2 часов), синхронизации двух почтовых ящиков и трех мессенджеров, получасе звонков, OnePlus 3T выдержал более полутора суток.

Это очень хороший результат, и при более экономичном использовании смартфона вполне можно рассчитывать на пару дней работы без подзарядки. Синтетический тест подтверждает реальные наблюдения:







Но даже если вы будете «гонять» OnePlus 3T что есть мочи, это некритично — благодаря поддержке быстрой зарядки. За полчаса смартфон оживет с 0 до примерно 50%, а полная зарядка гаджета займет по нашим наблюдениям примерно 1 час 20 минут. Разумеется, что всё это при использовании штатного зарядного устройства.

Хорошие фото и видео

В OnePlus 3T используются две 16-мегапиксельные камеры.





Основная — с диафрагмой f/2.0, фазовым автофокусом и системой оптической стабилизации.

Камеру нельзя назвать идеальной, особенно это заметно по вечерним/ночным фотографиям, где появляется серьезный шум и сложности с фокусировкой. Ее оценка — «сильно выше среднего».

Это просто очень хороший фотомодуль, и с такой камерой вполне можно путешествовать, например, во Львов:













































































Кроме того, смартфон прекрасно справляется с записью видео в любых условиях — поддерживается съемка роликов 2160p с частотой 30fps (или 720p@120fps). Даже громкая музыка записывается качественно и без хрипов. Так что OnePlus 3T вполне можно брать на концерты:

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Фронтальная камера, несмотря на высокое разрешение, также неидеальна. К селфи с близкого расстояния (с рук) вопросов нет — хорошие снимки получаются и днем и при искусственном освещении, а вот дальние фотографии (с моноподом) порой выходят несфокусированными.

















Немного об оболочке

Один из самых больших плюсов смартфонов OnePlus — простая и удобная оболочка OxygenOS (она используется для глобальной версии, для Китая идет более «обвешенная» HydrogenOS).

Это практически чистый Android с минимумом полезных дополнительных опций, вроде дополнительно экрана с погодой и быстрым набором, поддержки жестов (нарисуйте «о», чтобы открыть камеру, II — для паузы и т.д.) и дополнительных возможностей за счет датчиков (перевернуть, чтобы отключить звук, дважды тапнуть, чтобы включить экран).













При этом OnePlus достаточно оперативно выпускает обновления. Во время тестирования у нас уже был Android 7.0, а в некоторых странах началось обновление до самой свежей версии 7.1.1.

В итоге

Прежде всего One Plus 3T нам понравился своей сбалансированностью. Здесь нет какого-то большого (и даже не очень большого) минуса, который бы затенял многочисленные плюсы и заставлял бы думать о выборе другого топового аппарата.





Да, здесь не идеальные (но очень хорошие) камеры, нет защиты от воды и пыли, к которым нас уже приучили топовые производители.

Пожалуй, на этом с минусами всё, остаются плюсы — прекрасное качество сборки, тонкий металлический корпус, яркий и четкий экран, отличный звук, высочайшая производительность, долгое время автономной работы, возможность быстрой зарядки, поддержка двух SIM-карт, хороший сканер отпечатков пальцев и удобная оболочка.

OnePlus 3T — это почти идеальный флагман, и мы крайне рекомендуем его, если вас не смущает не самая известная в Беларуси марка и относительно высокая цена (относительно, например, флагманов Xiaomi). Последнюю, впрочем, он полностью отрабатывает.