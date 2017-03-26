В 1950-е годы на Семипалатинском полигоне в Казахстане проходили ядерные испытания. Согласно новым данным, их последствия были более серьезными, чем принято считать. Об этом сообщает издание New Scientist .



Нурсултан Назарбаев рядом с монументов, посвященным остановке ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне. Фото: Reuters

Издание New Scientist утверждает, что получило ранее засекреченный доклад от Казбека Апсаликова. Он занимает должность директора НИИ радиационной медицины и экологии в Семипалатинске. Сотрудники института обнаружили документ в архиве и передали его журналистам.

Доклад составили сотрудники Института биофизики в Москве, которые проводили радиологическое исследование Семипалатинского региона. Исследователи совершили три экспедиции в Усть-Каменогорск и его окрестности и обнаружили там значительное постоянное радиоактивное загрязнение почвы и продуктов питания. На документе была пометка «совершенно секретно».



Первая страница доклада. Весь документ журналисты публиковать не стали. Изображение: newscientist.com

Сообщается, что после испытаний на Семипалатинском полигоне в августе 1956 года в больницы с лучевой болезнью попало более 600 жителей Усть-Каменогорска. Месяц спустя исследователи обнаружили загрязнение и в деревне Знаменка. По мнению докладчиков, последствия были «опасными для здоровья» и «более серьезными и опасными, чем в Усть-Каменогорске».

По итогам экспедиции местным жителям рекомендовалось перестать употреблять в пищу урожай с местных полей. Исследователи сделали вывод, что было «нецелесообразно проводить ядерные испытания (особенно наземные взрывы) до полной уборки урожая». Также, по мнению докладчиков, на здоровье жителей могли повлиять низкий уровень санитарии и скудный рацион.

Одним из результатов экспедиций стало создание специализированной клиники под названием в Подмосковье — «бруцеллезного диспансера № 4». Ее задачей было изучение влияния радиации на здоровье человека. Апсаликов утверждает, что основная деятельность диспансера была засекречена до 1991 года.

Эти данные согласуются с предыдущими публикациями об этом инциденте, сообщает издание. В 2002 году Константин Гордеев, сотрудник Института биофизики в Москве, опубликовал карту, которая показывала, что 24 августа 1956 года радиоактивное облако прошло над Знаменкой и Усть-Каменогорском.

Официального подтверждения эта информация не нашла. В русскоязычных СМИ появилась критика публикации New Scientist. Автор издания Life.ru указал на несоответствие пометок на документе его значимости. «На единственной фотокопии одной из страниц видно, что он содержит лишь пометки „секретно“ и ДСП. Обе эти пометки означают, что доклад не мог содержать по-настоящему важной и закрытой информации», — пишет он.