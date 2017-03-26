Оператор life:) объявил о запуске своего мобильного телевидения — iTV life:). Абонентам оператора доступно более 50 телевизионных каналов, а также новинки кино в высоком качестве.







Смотреть телепередачи и фильмы можно на Android-гаджетах — смартфонах, планшетах или ТВ, а также через web-интерфейс на компьютерах и ноутбуках.

Первые 30 дней сервис предоставляется бесплатно, а затем есть возможность подключения iTV на сутки или 30 дней. В первом случае это стоит 0,29 руб, во-втором — 7,5 руб. В обоих случаях абоненты бонусом получают безлимитный интернет-трафик.