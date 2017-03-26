﻿ life:) запустил мобильное телевидение. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

life:) запустил мобильное телевидение

27.03.2017 12:39 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Оператор life:) объявил о запуске своего мобильного телевидения — iTV life:). Абонентам оператора доступно более 50 телевизионных каналов, а также новинки кино в высоком качестве.

life:) запустил мобильное телевидение
life:) запустил мобильное телевидение

Смотреть телепередачи и фильмы можно на Android-гаджетах — смартфонах, планшетах или ТВ, а также через web-интерфейс на компьютерах и ноутбуках.

Первые 30 дней сервис предоставляется бесплатно, а затем есть возможность подключения iTV на сутки или 30 дней. В первом случае это стоит 0,29 руб, во-втором — 7,5 руб. В обоих случаях абоненты бонусом получают безлимитный интернет-трафик.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Оператор life:) объявил о запуске своего мобильного телевидения — iTV life:). Абонентам оператора доступно более 50 телевизионных каналов, а также новинки кино...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
СССР скрыл последствия ядерных испытаний в 1950-е годы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика