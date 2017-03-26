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life:) запустил мобильное телевидение
27.03.2017 12:39 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Оператор life:)
Первые 30 дней сервис предоставляется бесплатно, а затем есть возможность подключения iTV на сутки или 30 дней. В первом случае это стоит 0,29 руб, во-втором — 7,5 руб. В обоих случаях абоненты бонусом получают безлимитный интернет-трафик.
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Оператор life:) объявил о запуске своего мобильного телевидения — iTV life:). Абонентам оператора доступно более 50 телевизионных каналов, а также новинки кино...
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