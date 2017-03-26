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Белтелеком предупредил о проблемах с интернетом в Минске 30 марта
27.03.2017 14:55 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 мар – Sputnik. Временные перебои со связью возможны в Минске в четверг 30 марта, сообщили Sputnik в понедельник в пресс-службе РУП "Белтелеком".
По информации оператора, связь в столице будет частично отсутствовать ночью – с 01:00 до 06:00.
"На сети передачи данных города будут проводиться ремонтно-настроечные работы с кратковременными перерывами в предоставлении услуг телефонии IMS, byfly, ZALA, охраны", – сказали в Белтелекоме.
Там также сообщили, что при необходимости обращения в экстренные службы граждане могут воспользоваться мобильной связью.
Оператор принес горожанам извинения в связи с возможными причиненными неудобствами.
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Граждане при необходимости обращения в экстренные службы могут воспользоваться мобильными телефонами.
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