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БГУ начал прием заявок на международный конкурс стартап-проектов BizTech BSU StartUp Contest

27.03.2017 14:56 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Экономический факультет БГУ открыл прием заявок на международный конкурс стартапов BizTech BSU StartUp Contest, в котором смогут принять участие студенты старших курсов, предприниматели и молодые ученые.

БГУ начал прием заявок на международный конкурс стартап-проектов BizTech BSU StartUp Contest

Будущие участники конкурса представят свои проекты в трех категориях – финансовые технологии, социально-значимые стартапы и глобальные идеи для международного рынка. Создатели лучших проектов смогут рассчитывать на поддержку менторов и стажировку в компаниях, заинтересовавшихся их разработками.

В число судей мероприятия войдут представители банковской сферы, опытные бизнесмены и преподаватели экономического факультета БГУ. Отмечается, что организаторы конкурса с его помощью хотят помочь студентам развить предпринимательское мышление и привлечь представителей бизнес-сообщества к более активному участию в образовательных проектах университета.

БГУ начал прием заявок на международный конкурс стартап-проектов BizTech BSU StartUp Contest

Заявки на участие в конкурсе можно отправлять до 20 апреля, 27-28 числа того же месяца состояться гостевые лекции для образовавшихся команд, а 19 мая пройдет завершающий этап конкурса. 

 
 
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Экономический факультет БГУ открыл прием заявок на международный конкурс стартапов BizTech BSU StartUp Contest, в котором смогут принять участие студенты старших курсов,...

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