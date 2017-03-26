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Ученые создали жидкость, которая перемещается сама по себе

27.03.2017 15:10 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Новый вид вещества может двигаться по плоской поверхности без воздействия гравитации или механизмов. Научная работа об этом опубликована в журнале Nature, кратко об открытии сообщает издание Science Alert.

Ученые создали жидкость, которая перемещается сама по себе
Изображение: Lawrence Goodman / youtube.com

Специалисты Брандейского университета (США) использовали структуры под названием микротрубочки. Также они применили моторный белок кинезин и нуклеозид аденозинтрифосфат (АТФ).

Ученые заметили, что кинезин двигается по парам микротрубочек, как по ступенькам лестницы. Это возможно только в присутствии АТФ — он выступает в роли «топлива». После структура распадается, а освободившиеся трубочки объединяются с другими молекулами кинезина.

Исследователям удалось заключить структуры внутри тороидальных каналов — и жидкость сохраняла движение в одном направлении.

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Эта технология применима только для контейнеров с точно известным размером, однако ее возможно масштабировать. Ученые считают, что их открытие может быть эффективно для потоков в масштабах до нескольких метров.

«С точки зрения технологии „самоходные“ жидкости дают основу для разработки мягких самоорганизующихся машин, которые напрямую преобразуют химическую энергию в механическую работу», — пишут исследователи.

 
 
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Новый вид вещества может двигаться по плоской поверхности без воздействия гравитации или механизмов. Научная работа об этом опубликована в журнале Nature, кратко...

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