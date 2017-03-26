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Картинка дня: деление клетки показали в невероятных деталях

27.03.2017 15:49 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Австралиец Фрэнсис Чи уместил многократное деление клетки в 23-секундный ролик. Видео он разместил на YouTube, на него обратило внимание издание Engadget.

Картинка дня: деление клетки показали в невероятных деталях
Изображение: Franchisee Films / youtube.com

На видео попала икринка травяной лягушки (Rana temporaria). В записи можно видеть, как из четырех клеток появляются тысячи.

Чи снимал видео на протяжении 33 часов, а после ускорил запись. Он использовал микроскоп, который изготовил сам на основе «бесконечного оптического дизайна».

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Клетка делилась при средней температуре 15-17 градусов. По словам Чи, на развитие клетки могло повлиять множество факторов, включая время сбора икры и качество воды.

В будущем любитель природы надеется снять и другие этапы развития лягушки, включая момент превращения икринки в головастика.

 
 
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Австралиец Фрэнсис Чи уместил многократное деление клетки в 23-секундный ролик. Видео он разместил на YouTube, на него обратило внимание издание Engadget.

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