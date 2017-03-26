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В Сеть попали полные технические характеристики Xiaomi Mi6S
27.03.2017 16:20 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
В Сеть «утекли» полные технические характеристики еще не анонсированных флагманских смартфонов компании Xiaomi — Mi6 и Mi6 Plus. Об этом сообщает авторитетный ресурс
Согласно полученной информации, младшая версия устройства — Xiaomi Mi6 — будет оснащаться 5,15-дюймовым дисплеем с Full HD-разрешением, 4 или 6 ГБ оперативной памяти и топовым процессором компании Qualcomm — Snapdragon 835. Емкость встроенного аккумулятора, скорее всего, составит на уровне 3200 мАч.
Также сообщается, что основная камера смартфона получит новейший 19-мегапиксельный сенсор компании Sony — IMX400 — который используется в недавно
Диагональ экрана Xiaomi Mi 6 Plus составит 5,7 дюймов, но разрешение останется неизменным — 1920 на 1080 пикселей. Ожидается, что он также будет работать на процессоре Snapdragon 835 и получит 6 ГБ оперативной памяти вкупе с аккумулятором емкостью в 4500 мАч.
Отмечается, что основная камера новинки будет сдвоенной. Первый фотомодуль, скорее всего, получит 12-мегапиксельный сенсор Sony IMX362. Второй — IMX400. Разрешение фронтальной камеры — 8 Мп.
Официальная презентация новинок, по предварительным данным, пройдет 11 или 16 апреля этого года.
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В Сеть «утекли» полные технические характеристики еще не анонсированных флагманских смартфонов компании Xiaomi — Mi6 и Mi6 Plus. Об этом сообщает авторитетный ресурс
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